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萊豬查廠議題 柯文哲提可等疫情過後再進口

中央社 / 台北25日電

台北市長柯文哲今天對受限疫情不能出國查廠萊豬議題表示，即然有疫情過後再查廠的說法，那也可以等疫情過後再進口（萊豬）。

柯文哲上午出席明倫社會住宅招租記者會，會後接受聯訪，媒體提問，行政院長蘇貞昌昨天對赴美國查廠時間點的看法表示，固然現在受限疫情，不能出國、查廠，但對於開放進口，一定逐批查驗，未來疫情過去，新進口的一定會去查廠。

柯文哲說，對於蘇貞昌的說法，可能會有人提及，「那等疫情過後再進口，且沒有萊豬已過了幾十年」，他也呼籲蘇貞昌，即然有疫情過後再查廠的說法，那可等疫情過後再進口（萊豬）。

蘇貞昌昨天受訪同時提到，全體公務人員近2年來，努力守住非洲豬瘟、防疫成功也拚經濟，但一夜之間，好像什麼事情都不對，有時基層公務人員也很喪氣，覺得做到流汗，被人嫌到流涎。

柯文哲對此表示，民意如流水，不要太難過或在意，政治人物就算有99件做好，但有1件做不好，還是會被外界罵，「政治上，先不求有功，但求無過」。

柯文哲被問及台中捷運綠線因連結器故障，台中市長盧秀燕要求柯文哲趕快修一修。

柯文哲說，台中捷運這次問題是先前沒出現過，車廂有9組是日本原裝進口、9組台灣組裝，出錯的好像是原裝進口，會調查為何會出現問題，一定負責到底。

疫情 柯文哲 台中捷運

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