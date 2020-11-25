職人進入國小校園授課 學生體驗「行動餐車」現學現吃

北市國小職探今天起跑！為讓學生認識百工百業，台北市教育局推動「職探到校服務活動」，首站來到大同區大橋國小，邀請5種職業類別的職人授課，讓學生探索各種職業。教育局主秘吳金盛受訪時表示，這次學生除了從課本學習外，更能從實際操作瞭解各項職業型態，開發自己的能力。

配合新課綱，教育局規劃國小職探到小服務，邀請5種型態的職人到學校授課，包括配線師、行動餐車、心理師、體能訓練師與模特兒和學生接觸，讓職人進入班級，進行職業試探課程。

小五學生沈芊妤表示，她未來想要從事廚師，因為廚師做出料理會很有成就感，所以會選擇行動餐車進行職業試探；蔡瑀宸也選擇行動餐車，因為這和她以往的學習不一樣，蔡瑀宸說「我在外面有上過類似體能訓練的課程，像是舞蹈課，所以想嘗試別的」。

已經體驗過行動餐車的小五同學張祐安受訪時說，在餐車上有製作紅豆餅和口袋餅，除了要把紅豆泥壓扁外，還學習把口袋餅的雞肉煮熟，過程中因為有職人在旁邊教學，所以也不會太困難，以後有機會也會想要嘗試行動餐車相關的職業。

一起上車體驗行動餐車的吳金盛表示，學生在操作過程中，要學習如何判斷食材有沒有熟，而且做完就能夠馬上享用，對學生也有比較大的誘因，未來肚子餓就可以自己在家動手做，不用等家長下班。