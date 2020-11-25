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北市導入大數據、AI智能 精確掌握道路施工品質

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市舉辦「AI智慧工地管理系統工程」觀摩活動，說明「道路鋪設智能管理系統」作業過程。圖／北市新工處提供
北市舉辦「AI智慧工地管理系統工程」觀摩活動，說明「道路鋪設智能管理系統」作業過程。圖／北市新工處提供

北市工務局新工處積極辦理路面更新工程，並採用最新便捷的創新作法、工法及材料，提供民眾更平穩、舒適的通行環境，近期更在內湖區環山路1段舉辦「AI智慧工地管理系統工程」觀摩活動，讓民眾深入了解「道路鋪設智能管理系統」的作業過程。

新工處總工程司劉家銘指出，在5G時代來臨的世代，新工處也運用大數據、AI智能等最新趨勢潮流辦理道路挖掘管理e化服務。在道路維護決策機制、道路施工管理等方面，逐步導入AI智能、大數據來更有效的管理道路維護作業。

此次觀摩的「道路鋪設智能管理系統」，是為了監控鋪設路面的瀝青混凝土從料廠到工地現場的溫度、運料卡車的軌跡，以及壓路機滾壓速度、鋪築路面溫度等，以遠端監控方式，即時傳送各項數據，統整判斷後再下達決策，以利控管施工品質。

新工處工務科長蕭志龍則表示，施工時瀝青混凝土的溫度及壓路機滾壓時的速度，將決定瀝青混凝土鋪面完成後的品質。

因此，在進行道路施工時，會透過「道路鋪設智能管理系統」，在瀝青混凝土廠出料至抵達工地現場期間，持續監控運料卡車的行駛軌跡、沿途影像串流、溫度變化等，確保瀝青混凝土到場溫度符合規範，若運料車遇突發交通狀況時可超前應變調度，減少鋪裝機停料怠機的窘況。

在鋪築過程中，也能即時掌握壓路機施工位置、滾壓速度、鋪面表面溫度及工地環境影像，落實「管理數位化、施工透明化」；另外，道路因使用年限增加而施工的影像也會即時上傳，透過遠端監控，方便調配人力及確保施工狀況與品質。

透過「道路鋪設智能管理系統」，可監控掌握壓路機滾壓速度、鋪築路面溫度。圖／北市新工處提供
透過「道路鋪設智能管理系統」，可監控掌握壓路機滾壓速度、鋪築路面溫度。圖／北市新工處提供
透過「道路鋪設智能管理系統」，可監控掌握瀝青混凝土的溫度及運料卡車的軌跡。圖／北市新工處提供
透過「道路鋪設智能管理系統」，可監控掌握瀝青混凝土的溫度及運料卡車的軌跡。圖／北市新工處提供

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