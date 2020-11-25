明倫社宅三房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

拚公宅政績，柯文哲任內第一個「從無到有」的明倫社宅已經完工，明天11月26日將開放申請租住，不過由於明倫社宅的三房型含公設44坪，租金逾4萬元以上，柯文哲今天視察明倫社宅三房型，柯文哲直嚷嚷「東西(建材)用得不錯，(租金)降不下來。」

柯文哲今天視察時，也測試智慧門禁對講機，但當場不能用，相當堪尬，廠商馬上轉移話題，表示也有智慧電表。

柯文哲聯訪表示，明倫社宅的三房型租金高達4萬500元，媒體問，首個租金破四算，是不是太貴？柯文哲說，他之前已經嫌過了，之前說社宅租金不能超過三萬元，這要回去檢討，這個當初設計太豪華了。

柯文哲致詞時表示，明倫社宅用地原本為明倫國小，但因明論與大龍國小併校之後，明倫國小的校地荒廢，所以他任內，將明倫國小用地規劃為明倫社宅，柯說，明倫社宅還特別保有當年國小的記憶，所以這處社宅是從設計規劃到興建完工入住，都是他任內完成，有其時代意義，也是依照他的邏輯規劃興建。

柯文哲也提到，明倫社宅符合現代化的社會建築，符合綠建築等四大標章，甚至還提供26戶青創申請戶，已經有親子活動、運動、策展等青創戶進駐。

北市都發局表示，明倫社宅一共有380戶，一房型264戶、二房型71戶、三房型44戶，不扣除分級補貼，一房型租金從12900至18400元、二房型租金24800元，三房型租金高達4萬500元。預計11月26日至12月9日開放受理民眾申請租住，明年一月抽籤，三月入住。