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新北歡樂耶誕城 貨櫃賣場不戴口罩將開罰

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
中央將在12月1日執行秋冬專案，新北觀旅局指出，歡樂耶誕城內的貨櫃賣場，強制要求要戴口罩，不配合就開罰。圖／新北觀旅局提供
中央將在12月1日執行秋冬專案，新北觀旅局指出，歡樂耶誕城內的貨櫃賣場，強制要求要戴口罩，不配合就開罰。圖／新北觀旅局提供

中央將在12月1日執行秋冬專案，新北觀旅局指出，歡樂耶誕城內的貨櫃賣場，強制要求要戴口罩，不配合就開罰。新北市長侯友宜表示，國內民眾警戒心大幅下降，目前各單位全力宣導，12月1日起仍以勸導為主、開罰為輔，但不聽勸導就開罰。

新冠肺炎疫情在國外出現第三波疫情高峰，目前以歐洲為重災區，美國確診數也大幅上升，鄰近台灣的日、韓2國的第三波疫情也比先前嚴峻，新北衛生局指出，國外疫情前5名分別為美國、印度、義大利、巴西、俄羅斯。

侯友宜說，台灣、新北市一樣面臨疫情挑戰，12月1日開始8大類型的高風險場所要強制戴口罩，若勸導不聽一律開罰3000元到1萬5000元的罰單，新北絕對不手軟；居家檢疫若不守規矩，同樣也採取重罰。

由於新北正舉辦歡樂耶誕城，每天都吸引大批人潮前往，觀旅局長張其強指出，工作人員會在現場勸導、舉告示牌、海報等，且不分場域提醒民眾戴好口罩，現場廣播也包含越、菲、印尼等語言。

侯友宜指出，新北目前正舉辦各式大型活動，要不斷提醒民眾戴口罩，12月1日至明年2月28日會隨時調整作為，若有本土的感染出現，會把先前超前部署做法再度演練，並與民眾溝通做好萬全準備。

新北市長侯友宜表示，國內民眾警戒心大幅下降，目前各單位全力宣導，12月1日起仍以勸導為主、開罰為輔，但不聽勸導就開罰。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜表示，國內民眾警戒心大幅下降，目前各單位全力宣導，12月1日起仍以勸導為主、開罰為輔，但不聽勸導就開罰。記者王敏旭／攝影

疫情 口罩

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