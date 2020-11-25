板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

新北耶誕城已在11月13號盛大開城，一系列活動將延續至明年1月3日，吸引不少人前往拍照打卡。有PTT網友好奇問，板橋除了耶誕城，附近還有哪裡好玩的？留言不少人推薦吃喝玩樂地點，從夜市美食到外國人也愛的國定古蹟通通都有。

一名網友詢問，女同事很喜歡迪士尼但住在外縣市，想前往位於新北板橋的耶誕城，但他和同事都不清楚還有什麼好吃好況的，因此到PTT上討救兵。留言引出不少「巷子內」的建議，除了一旁的大遠百，走一小段路還可以到府中商圈，以及湳雅夜市都相當近。

有人認為逛完耶誕城並不會花太多時間，沿途走走看看差不多一到兩個小時，如果很愛拍照可以待更久。入夜後燈區和馬路點燈後「又是不一樣的風景」，此時還可以再逛個一圈。而鄰近的府中林家花園近期正好有夜間互動光雕秀，12/11、12/12、12/18、12/19、12/25、12/26每15分鐘就有一場，「是韓國妹子常來觀光打卡的點」，有興趣的人不妨參考官網相關資訊安排行程。

新北市政府大樓本身也是個景點，有人推薦新北市政府觀景餐廳，下方32樓還有免費觀景台開放民眾入場。「跟風吃個牛肉麵(皇家傳承)」、「大遠百廁所很大很舒服」、「林園二輪電影院」，或是再遠一點的435藝文特區、江子翠河濱公園，都在網友的推薦名單上。