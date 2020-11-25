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新北推萬里蟹系列活動 到漁人碼頭就吃的到萬里蟹
為了讓民眾到淡水漁人碼頭也能品嚐到秋冬限定萬里蟹，淡水區漁會在12月4日特別推出「淡水漁港螃蟹肥了」系列活動，除讓民眾大手牽小手，開心來淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮、搶購現流魚產，一同度過美好的歡樂時光外，一年一度的文蛤苗放流活動及石滬淨灘也將熱鬧展開，在享受當季海鮮的同時，更傳遞永續漁業及愛護海洋的觀念。
淡水區漁會表示，萬里蟹是淡水地區秋冬時節的明星產品，淡水鄰近西北漁場，漁民捕捉三點蟹、花蟹，結合淡水區漁會直營的魚藏海鮮宴會廣場，新鮮品質早已建立優良口碑，餐廳更擁有無可替代的美麗景觀及舒適的用餐環境。
有鑒於今年萬里蟹捕獲量較少，價格比去年高，但漁會為帶動觀光，今年推出的「魚藏肥蟹宴」仍持續以優惠價格回饋民眾，每桌8888元，讓民眾來淡水漁人碼頭也能嘗到當季最鮮美的海蟹料理，菜色方面除主角萬里蟹外，也包含龍蝦、活鮑及當季鮮魚等澎派食材上桌。
漁業處長張麗珍表示，漁人碼頭是觀光景點也是海港，傳統漁業仍持續活躍，除當季鮮美的海鮮產品外，也感謝漁會推廣文化及永續漁業的用心，12月4日下午3點到4點半分別於八里淡水河口及淡水心石滬舉辦「生生不息〜淡水原生文蛤放流」及「與你守『滬』：石滬淨灘」活動，歡迎民眾報名，參加者可以獲得「美食品嘗劵&現蒸螃蟹優先劵」，「魚藏肥蟹宴」詳情及預訂請電洽(02)2805-5000分機109。
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