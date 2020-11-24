台電允諾藏起土城變電設施 大幅美化周邊街景

新北市土城永寧路變電所影響周邊景觀，地方居民怨聲載道，新北市議員林金結、立法委員李德維24日與台電公司、新北市政府辦理會勘，經討論後，台電答應要將裸露的變電設備藏至空調貨櫃，工期約5個月，預計明年初施工，年中完成所有工程。

新北市土城永寧路周邊有許多變電設施，存在當地達20年之久，嚴重影響居民生活品質，抱怨聲不斷，林金結決定邀請台電與新北市經發局、城鄉局、土城區公所等相關單位共同研議是否有解決方法。

台電公司會勘後答應，將在土城永寧路執行69KV裸露設備汰換為GIS工程，將二次變電所外露之變電設備移入空調貨櫃，其餘相關設施也會降低高度，美化整體景觀。

林金結表示，新北市未來會擴大土城都市計畫範圍達82.6公頃，並設置新變電所，到時候該變電所可覆蓋舊有變電所範圍，藉此遷移舊變電所，將為當地帶來全新氣象。