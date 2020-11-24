金瓜石旅遊書出版 黃博館、校友會力挺

作家賴舒亞去年以《金色聚落–記金瓜石的枯榮》記錄對家鄉的濃厚情感，今年則在九份商圈的邀請下，出版《一想到九份》旅遊散文集頗受好評，黃金博物館與瓜山國小校友會也全力支持，賴舒亞出版金瓜石旅遊書的計畫，期盼藉由小旅行，讓更多景點的故事被看見。

《一想到九份》美術設計黃永寧表示，作家賴舒亞童年時期在金瓜石長大，青年在外就讀，壯年返鄉後，對家鄉的改變有很深的情感，為此她在去年寫下《金色聚落–記金瓜石的枯榮》一書，記錄下這些童年歲月，與長者回顧的歷史深情，不過今年的她一改深沉文筆，改以旅人的角度，以散文記錄九份的觀光發展，為了符合她書中誠摯推薦的私房景點，書中特別增加美術設計的比重，搭配具氛圍的照片，讓外地人也能輕鬆藉這本書認識九份的多樣風貌。

作家賴舒亞表示，第二次來到金瓜石緩慢民宿發表新書與接下來的寫作方向，希望未來能像《一想到九份》這本書的作法，為金瓜石出兩本旅遊雜記、散文集，很感謝新北市立黃金博物館館長謝文祥與瓜山國小校友會、金瓜石居民都熱情參與，並提供閱讀回饋，鼓勵她繼續以這樣輕鬆的筆法，將金瓜石的美好景點，介紹給更多外地人。

新北市立黃金博物館長謝文祥表示，金瓜石地區雖然沒有像九份那樣繁華的老街店家，在靜謐的環境中，能呈現更多礦村的原始面貌，大家也期待從在地人賴書亞的旅行步伐中，能看到在地人不一樣的發現與訪談故事，讓民眾不只前來登山、逛博物館，更能帶著一本旅遊雜記，探訪黃金山城各個角落的觀光亮點。