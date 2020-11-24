柯文哲動用二備金支付市府訴訟賠償 議會暫不同意

北市二備金編列9.5億元，比上年度的7.4億元，增加2.1億。市議會財委會下午審查二備金預算時，主計處解釋二備金增加的原因，包括要用來支付市府打官司須賠償的1.2億元，議員暫不同意，將預算暫擱，並要求提供過去二備金的使用情形，下周再審。

針對二備金增加的原因，主計處長鄭瑞成說，雖然市府歲入增加，但市府要補償捷運工程費和市場改建案等，各機關的經費仍吃緊，可能會動用到二備金，才增加2.1億元。至於支付訴訟案賠償費1.2億，是因市長柯文哲指示，以後賠償金由二備金來支應，強調增加的2億餘元，若沒用完就會繳庫。

鄭瑞成表示，要賠償的訴訟案，包括社會局廣慈的仲裁案賠1.1億，殯葬處返還陽明山靈骨塔261萬，以及士林市場改建的訴訟案1398萬元和新工處的一個裁判案約790萬。

議員楊靜宇、簡舒培質疑，用二備金支付訴訟賠償，歷年都如此？還是今年情況特別？明年也一樣？為何無法用追加預算？鄭瑞成指出，因情況較急迫，一天的利息不少，只好動支二備金。

另外，議員戴錫欽、侯漢廷檢視今年二備動支情況，發現11月21日，原本尚餘1.8億，今天卻只剩6千8百萬元，短短幾天就花了一億多元，質疑是為了消化二備金？主計處解釋，這部分的二備金是支付壯年運動會的權利金6210萬，以及民政局的數位基礎採購案1740萬、動保處補蜂捉蛇業務經費、蟾蜍山聚落群的水土保持案等，屬政策臨時需要。

議會財委會下午首次審查9.5億元二備金，議員暫時未刪減，但要求市府提供訴訟賠償費的支付情形、仍在訴訟中的案件、二備金使用情形等資料，下周再審。