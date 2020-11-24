石門農事達人種地瓜 秋冬出土才夠香甜

北部秋冬時節幾乎看不到地瓜蹤跡，不過在石門山區農事達人陳國志的農場田裡卻還有不少，缺點就是蟲咬痕跡讓賣像不好，不過甜份香氣都相當不錯，喜愛地瓜料理的民眾，可以選擇黃地瓜做料理，做出來又香又甜的可口美味。

石門農事達人陳國志說，現在農場的土地裡還有相當多的台農57號黃地瓜還沒出土，到現在還沒有開挖的地瓜，蟲吃不可避免，賣相不好，卻也因為在土裡熟成時間足，更香甜好吃。

剛出土地瓜的好滋味，農場養的小狗最清楚，直接就在田裡吃了起來，而這些秋冬才出土的地瓜因為賣相不好，農事達人也要來教怎麼料理才色香味俱全，最大的秘訣就是要把蟲咬過的瓜肉削掉，直到瓜肉不再返黒的程度，如此做出來的地瓜料理絕對呈現漂亮的金黃色而且香甜好可口。

石門農事達人陳國志推薦將地瓜磨成泥狀，不加粉、更不加糖，直接在烤熱的鐵板上加油乾煎，一片片金黃色帶有濃濃地瓜香的古早味「蕃薯粿」就完成，另外喜愛地瓜料理的民眾，選擇黃地瓜做料理不僅煎炸好吃，還可以簡單的切塊煮地瓜粥，為白米粥增色、提升口感也提升香氣。