淡水「湖南勇古蹟園」修復完工 12月開放

新北市淡水區市定古蹟滬尾湖南勇古墓，經淡水古蹟博物館進行修復再利用，目前已經完工，預定在12月1日開放，透過修復及再利用工程，把考古遺址現地保存，讓文化與發展併存，完整傳承給下一個世代。

淡水中山路派出所對面，竿蓁大客車停車場旁，是屬於市定古蹟滬尾湖南勇古墓，今年淡水古蹟博物館行湖南勇古墓修復再利用，經過數個月的工程，目前已經完工。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，園區內有清湖南兵勇古墓六座，碑首刻有「擢勝左營」字樣，也是1884年清法戰爭滬尾之役，提督孫開華所招募湖南勇營之一，深具歷史意義。

館長柏麗梅指出，「滬尾湖南勇古墓」在2008年8月29日公告為市定古蹟後，淡水地方人士一直希望能夠重現古蹟的歷史價值，終於在今（2020）年修復完成滬尾「湖南勇古蹟園」。

修復過程中，除了有淡水在地里長大力支持修復工程推動外，還有在地議員多年協助墓地遷葬事宜及辦理會勘協商，此外，更給予古蹟修復工作極大的支持與肯定。

市議員鄭宇恩表示，透過墓地遷葬事宜，讓這一塊古蹟能夠綠美化，成為一座歷史園區。現場在入口處也設置了解說石碑，上頭也有QR碼，讓民眾用手機掃描就能夠清楚的了解胡南勇古墓的由來與歷史，透過修復及再利用工程，把考古遺址現地保存，回饋社會大眾的使用，讓文化與發展併存，完整傳承給下一個世代。