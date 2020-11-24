分享新品風味 汐止復興里民品嚐紫葉咖啡

汐止復興里咖啡班進入第六堂課，今(24)日老師唐芯也特地安排了不同的咖啡體驗，並準備了阿里山藝妓豆，還有新品種紫葉咖啡，由學姊也就是新北市議員周雅玲手沖咖啡，讓學員們品嚐不同的咖啡風味。

一大早走進復興市民活動中心，聞到的就是濃濃的咖啡香，新北市議員周雅玲在復興里開辦的咖啡課程，這一堂教不同煮法虹吸咖啡，一樣由老師先做示範，30位學員們則圍成一圈看的好認真，中間過程還聞了咖啡的乾香氣、濕香氣，還沒喝學員們已經被咖啡香吸引，而里長蕭素真也帶著自己喜歡的咖啡杯來，全程上課學習，喝著咖啡直說很好喝。

復興里長蕭素真說，阿里山藝妓豆一磅上萬元，生平到這年紀了能夠嚐到這麼高價位的咖啡真的很開心，不管是咖啡琥珀色的顏色，感覺就是很棒，聞起來的香氣就是非常的好，今天我真的好幸福。

咖啡老師唐芯指出，帶學員們分享的是台灣才有的紫葉咖啡，它是基因突變不一樣的品種，它的葉子就是有紫色的，所以，名字的由來也是這樣，那在這次的咖啡展中也是獨樹一格，非常好喝的咖啡，量也非常的少。

市議員周雅玲表示，今天帶來的是在這次咖啡展中的咖啡豆，有阿里山藝妓豆、紫葉咖啡，在研磨和沖泡的過程中，讓同學們感受兩種咖啡不同的風味。那因為也是第六堂課了，老師除了教導怎麼沖出一杯好咖啡，也很重視沖咖咖的體態、咖啡器具的使用、喝咖啡的容器都要一次到位，也讓學員們收獲很多。