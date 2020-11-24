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汐止樟樹公托中心有原民風 只招45個名額

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區樟樹公共托育中心融合原住民族文化特色，只有45個名額，即日起報名，到12月1日為止。
汐止區樟樹公共托育中心融合原住民族文化特色，只有45個名額，即日起報名，到12月1日為止。

汐止區樟樹公共托育中心啟用，也是新北市第79間公托，融合原住民族文化特色，營造像家一般的托育環境。目前正在招生中，只有45個名額，即日起報名，到12月1日為止，才剛開幕就吸引不少爸爸媽媽參觀聽說明會。

厚德里長陳有諒說，新北第一間公托就在汐止厚德里，而位於樟樹國小的樟樹公共托育中心則是里內第二間，下午時間就看到不少爸爸媽媽帶著小寶貝來聽說明會，今天來參觀也看到公托裡有全新設備，就連嬰幼兒清洗區及換尿布的門都是感應式，尤其公共托育平價、品質優質，不但減輕家長負擔，也能夠孩子們能得到最好的照護。

樟樹國小校長邱俊傑表示，從去年十月份起社會局來會勘學校的場地，而學校則是提供場地建置新北市第79家公托，樟樹公托不但設備非常的好，也很有特色，因為樟樹國小是原住民重點特色學校，所以，在規劃上特別融合原住民族文化特色，營造像家一般的托育環境。

民眾說，因為離家很近而且是公托還蠻便宜的，想說可以幫家裡省一點錢，所以特地來看看，不然，私立的話就比較貴，每個月還要繳月費，其實差很多。

樟樹公托主任王惠香表示，已經同步開放網路及現場報名，網路報名至11月27日下午5時截止，現場報名到12月1日下午5時截止，如果登記人數超過名額，將於12月4日上午10時辦理抽籤，並且會在當天下午2時公告。

托育 汐止

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