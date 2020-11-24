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板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之指出，公園迄今仍未開放給民眾使用，其關鍵原因竟是「挖到遊樂設施」，該地過去是大同水上樂園。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之指出，公園迄今仍未開放給民眾使用，其關鍵原因竟是「挖到遊樂設施」，該地過去是大同水上樂園。圖／葉元之提供

新北交通局在板橋音樂公園興建地下停車場，原定今年4月完工，新北市議員葉元之指出，公園迄今仍未開放給民眾使用，其關鍵原因竟是「挖到遊樂設施」，該地過去是大同水上樂園。新北交通局指出，施工期間遇到不可抗力因素有展延工期，預計12月底前開放給民眾使用。

1971年開幕的大同水上樂園是台灣第一個「主題樂園」，坐落現今新北市音樂公園，園區主打水上活動，擁有人造海浪的萬人遊泳池、以及人造溪流漂漂河，輔以飛天椅、水上飛舟等機械遊樂器材，是不少北部人共同回憶。

葉元之說，住在音樂公園附近的周姓媽媽向他反應，每次經過公園，小孩都問什麼時候才能進去玩，孩子從小都在公園裡玩，如今只能望梅止渴，看著公園被圍起來無法使用，感到很可惜。

葉元之表示，停車場工程已進行2年多，大幅減少周邊民眾的遊憩空間，該處地下停車場完工啟用後，可以解決周邊居民的停車需求，又有很棒的共融式遊具供親子休憩，希望市府加快程序。

停車管理代理科長陳明湖說，地下停車場自2018年8月13日動工，原定2020年4月20日完工，不過施工期間回應護木團體所做額外樹保作業、天候影響施工、及開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構，皆屬於非預期的不可抗力因素。

陳明湖指出，依據契約規定展延工期137天，統包廠商在今年9月5日如期竣工，目前正在辦理驗收作業及請領使用執照程序，希望能在12月底前開放民眾停車使用。

板橋音樂公園興建地下停車場開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構。圖／新北交通局提供
板橋音樂公園興建地下停車場開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構。圖／新北交通局提供
1971年開幕的大同水上樂園是台灣第一個「主題樂園」，坐落現今新北市音樂公園。圖／報系資料照片
1971年開幕的大同水上樂園是台灣第一個「主題樂園」，坐落現今新北市音樂公園。圖／報系資料照片
板橋音樂公園興建地下停車場開挖時發現水上樂園舊有游泳池的基礎結構。圖／新北交通局提供
板橋音樂公園興建地下停車場開挖時發現水上樂園舊有游泳池的基礎結構。圖／新北交通局提供

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