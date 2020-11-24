聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園
新北交通局在板橋音樂公園興建地下停車場，原定今年4月完工，新北市議員葉元之指出，公園迄今仍未開放給民眾使用，其關鍵原因竟是「挖到遊樂設施」，該地過去是大同水上樂園。新北交通局指出，施工期間遇到不可抗力因素有展延工期，預計12月底前開放給民眾使用。
1971年開幕的大同水上樂園是台灣第一個「主題樂園」，坐落現今新北市音樂公園，園區主打水上活動，擁有人造海浪的萬人遊泳池、以及人造溪流漂漂河，輔以飛天椅、水上飛舟等機械遊樂器材，是不少北部人共同回憶。
葉元之說，住在音樂公園附近的周姓媽媽向他反應，每次經過公園，小孩都問什麼時候才能進去玩，孩子從小都在公園裡玩，如今只能望梅止渴，看著公園被圍起來無法使用，感到很可惜。
葉元之表示，停車場工程已進行2年多，大幅減少周邊民眾的遊憩空間，該處地下停車場完工啟用後，可以解決周邊居民的停車需求，又有很棒的共融式遊具供親子休憩，希望市府加快程序。
停車管理代理科長陳明湖說，地下停車場自2018年8月13日動工，原定2020年4月20日完工，不過施工期間回應護木團體所做額外樹保作業、天候影響施工、及開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構，皆屬於非預期的不可抗力因素。
陳明湖指出，依據契約規定展延工期137天，統包廠商在今年9月5日如期竣工，目前正在辦理驗收作業及請領使用執照程序，希望能在12月底前開放民眾停車使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言