板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

新北交通局在板橋音樂公園興建地下停車場，原定今年4月完工，新北市議員葉元之指出，公園迄今仍未開放給民眾使用，其關鍵原因竟是「挖到遊樂設施」，該地過去是大同水上樂園。新北交通局指出，施工期間遇到不可抗力因素有展延工期，預計12月底前開放給民眾使用。

1971年開幕的大同水上樂園是台灣第一個「主題樂園」，坐落現今新北市音樂公園，園區主打水上活動，擁有人造海浪的萬人遊泳池、以及人造溪流漂漂河，輔以飛天椅、水上飛舟等機械遊樂器材，是不少北部人共同回憶。

葉元之說，住在音樂公園附近的周姓媽媽向他反應，每次經過公園，小孩都問什麼時候才能進去玩，孩子從小都在公園裡玩，如今只能望梅止渴，看著公園被圍起來無法使用，感到很可惜。

葉元之表示，停車場工程已進行2年多，大幅減少周邊民眾的遊憩空間，該處地下停車場完工啟用後，可以解決周邊居民的停車需求，又有很棒的共融式遊具供親子休憩，希望市府加快程序。

停車管理代理科長陳明湖說，地下停車場自2018年8月13日動工，原定2020年4月20日完工，不過施工期間回應護木團體所做額外樹保作業、天候影響施工、及開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構，皆屬於非預期的不可抗力因素。