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周大觀基金會籲重視標靶藥價 莫讓抗癌孤獨無援

中央社 / 新北24日電

新北市5名國小抗癌鬥士努力對抗疾病，贏得同學友誼、師長敬重，病童想長大後助人。但抗癌標靶藥物昂貴，周大觀文教基金會今天呼籲健保署等單位重視，莫讓病患父母孤獨抗癌。

2020年周大觀文教基金會抗癌圓夢助學金得主，今天在新北市埔墘國小分享熱愛生命的故事，及父母照顧病童的辛酸與不捨。

市府教育局副局長歐人豪、特殊教育科長劉美蘭等人與會，並勉勵病童遇困難的事，以堅強的心境面對。「活著真好，絕對不要輕言放棄」。

歐人豪感謝病童父母以無比的愛心，陪伴孩子度過抗癌的漫漫長路，只要有一絲希望與夢想，堅持下去絕對是值得的。

出席的新北市三芝國小三年級學生林旭易，5年來對抗血癌歷經無數次的疼痛與化療的害怕，雖然在2018年母親節前夕，骨髓檢查結果令人振奮回校上課，未料，去年血癌復發。其父母今天也分享不捨的心路歷程，以及醫療費用的昂貴。

新北市八里國小六年級的洪聖封是在馬路嘔吐、暈倒被確診為「急性白血病」，化療期間有3年無法到校上課。他分享，因生病讓他贏得友誼，以往人緣不好，現在同學主動關心，連「麻吉」好友的母親都時常鼓勵加油。

對父母照顧飲食起居，洪聖封激動落淚的表達感謝，他希望自己的病情能趕緊痊癒，一家人親近大自然，將來擔任廚藝師傅，烹煮很多好吃的食物分享好友。

埔墘國小一年級學生黃佑宇今天就診，腫瘤手術後預計要1年多療程。由班導師江翠玲代為出席，她說，孩子最大的心願就是趕快回到學校上學，小小的心願是恢復健康。

忠義國小學生鄭羽喬已抗癌成功，在治療淋巴癌期間，以喜愛的繪畫向醫護人員表達感謝。她說，自己以後想要當醫護幫助病童擺脫病魔。

龍埔國小學生顧妘溱一家人的功課是老天的考驗，她國小三年級時罹患急性淋巴白血病，父親也因為罹癌病逝，單親的她感謝媽媽在醫院照顧，希望將來當護理師或醫院志工照顧病童。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，受疫情影響各界捐款幾乎斷炊，他以照顧病童的親身經歷，感謝各界的支持，希望沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，不過，相關癌症藥物昂貴，部分標靶藥物是有條件給付，希望健保署、社會各界、藥商一起努力，協助陪伴所有罹癌學生活出希望。

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