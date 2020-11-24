關渡平原露天燃燒強力稽查 加重3.3倍罰鍰

北市環保局表示，12月1日起於關渡平原二期稻作收割期間，將嚴格取締露天燃燒，違法行為將依空污法裁罰準則，從重處罰，最高可加重裁罰3.3倍的罰鍰。

台北市環保局表示，自104年即針對關渡平原二期稻作收割期間執行專案查核，至今查獲露天燃燒案件裁罰59件，經這幾年宣導及強力稽查後，此地區就地焚燒稻草情形已少見，被查獲的多是於空地及菜園露天燃燒雜草、樹枝或生活垃圾等。

環保局表示，自12月1日起關渡平原二期稻作收割期間，進行「陸空聯合稽查」專案，強力取締露天燃燒，一經查獲將依空污法裁罰準則從重處罰，最高可加重裁罰3.3倍的罰鍰。

環保局說，今年開始，依據行政院環境保護署6月10日新修正發布的「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，露天燃燒行為若是在夜間、假日或是每年10月至次年3月空氣品質不良季節期間，甚至影響學校等，都屬於加重裁罰事項。

環保局指出，最高可加重至3.3倍罰鍰，裁罰金額由原新台幣1200元最高增加至3960元以上、10萬元以下罰鍰，若違反者是工廠等，則會由10萬元起跳，最高增加至33萬元以上、500萬元以下罰鍰。

環保局表示，24小時均有稽查車組受理民眾通報陳情案件外，並利用科技執法，於關渡平原及社子島一帶易遭露天燃燒地點，裝設空氣品質微型感測器，不分畫夜長期監控周邊空品狀況，「陸空聯合稽查」專案期間，將每日派員進行巡查，並以無人飛機輔助稽查，以遏止露天燃燒行為。