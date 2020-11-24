影／北投機廠沿線磨軌聲大 居民崩潰：天天聽魔鬼聲

台北捷運北投機廠負責整體北捷系統維修及保養，但遭周遭里民長年因磨軌聲深受困擾，北市議員黃郁芬指出，每到清晨或深夜其噪音都吵得居民苦不堪言，呼籲北捷加強隔音措施。北捷工務處長黃景南表示，預計斥資9千6百萬元進行「隔音牆改善工程」，分兩階段施工，並設置「道旁潤滑設施」，避免噪音外漏擾民。

北市議會今進行交通委員會重置基金預算審查，黃景南指出，過去在北投站至淡水站間所設置的隔音牆內都有吸音棉，但露天段因北投地區潮濕及硫磺因素導致生鏽問題，隔音牆需全部重製。

北捷北投站至淡水站行經路段有多處高架路段，但設置在捷運復興崗站附近的北投機場，因早晚發車、收車所產生的磨軌聲嚴重干擾附近居民，里民崩潰痛批，天天聽這個「魔鬼聲」身心靈嚴重衰弱。

黃郁芬表示，北投居民長期受道軌道噪音影響，其健康跟精神狀態都有巨大影響，希望隔音牆能好好施工，務必把關工程品質，並在隔音牆完工後，舉辦在地說明會與里長及居民溝通、解釋隔音牆成效。

黃景南表示，未來將改用不鏽鋼防鏽材質來施作，改善工程分為2階段進行，今年先施作北投站到復興崗站，明年再做復興崗到淡水站，整體施作長度約3公里，總經費為9千6百萬元，現場議員今以95折通過該筆預算。

針對北投居民抱怨噪音問題，黃景南說，今年7月起已在北投機廠東側發車區，設置半機械的道旁潤滑器，評估軌道磨損程度不定時噴灑潤滑劑來降低噪音，此設備也在環狀線使用。

今年還在試辦階段，經測試後顯示確實有改善噪音，目前優先在復興崗站往北投方向設置道旁潤滑器，若成效良好，未來也將持續設置在北投往淡水方向路段。

然而，北投桃源里長陳仲宏卻打臉北捷說法，指出噴灑潤滑劑確實有降低一點噪音，但「治標不治本」，里民不時就反應早晚機廠聲音過大，影響生活及睡眠品質，不斷反映甚至傳影片證明卻僅得到草率回應。

陳仲宏表示，北投機廠43頃基地幾乎都在桃源里，桃源里民成最大受災戶，僅管捷運就在旁邊提供便捷交通，但也不能嚴重影響環境品質，北捷設置自動潤滑器，但目前復興崗站仍以「人工潤滑」方式來潤滑軌道，高頻噪音及「控控控」聲音仍十分響亮。