希望市集與咖啡爽團隊異業結盟 周末在碧潭飄出咖啡香

新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」將結合「咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，周末（28、29日）於碧潭風景區東岸廣場舉辦「2020 新北市新店希望市集 Ft. 咖啡爽節」，活動時間由上午10點至下午6點，現場除了有新北在地優質農產、精選手作工藝品及頂級手沖咖啡，也推出滿額活動回饋給消費民眾。

本次「咖啡爽節」內容豐富多元，除了有讓來自全國各地的咖啡師摩拳擦掌的手沖咖啡競賽外，更有多達40位人氣咖啡師於現場擺攤，也邀請國際咖啡師及業者參與活動，希望讓台灣的咖啡產業與國際接軌，除了這些各具特色咖啡攤讓碧潭河畔飄滿咖啡香外，也有「斜槓職人」及「新北希望市集」於現場參與擺攤，現場販售各式精美手作工藝品，更有新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等在地小農精選商品。

咖啡爽團隊指出，活動期間共辦理8場咖啡攤前講座，從選豆、烘豆、沖泡到各式咖啡設備介紹，讓民眾能從各種面向瞭解咖啡知識，同時為了回饋前來的民眾，主辦單位還推出咖啡套票，內容有限定咖啡爽杯及咖啡折抵券，購買套票民眾還可滿額集點抽咖啡好禮，更與希望市集聯合舉辦買菜送咖啡的活動，只要單筆消費滿300元就可以兌換1杯現沖手沖咖啡(或精品咖啡耳掛包)，消費滿1000元更加贈1個大包裝彩田米餅。