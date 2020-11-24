靠驚悚照片宣導降低高齡者交通事故？ 新北：盡量不要

新北1到9月30日交通事故死亡人數共167人，較去年同期增加4人，增加較多為高齡者、高齡機車騎士、機車騎士3類，交通顧問認為提供聳動、怵目驚心的照片宣導，新北市長侯友宜說，雖然印象較深刻，但需考量個資、感受問題近，盡量不使用這樣方式。

新北警察局交通大隊統計，高齡者事故跟去年同期相比增加21.5％高齡者行人事故部分，未依規定穿越道路行為最多，駕駛人事故以左轉彎未依規定、違反號誌居多，交通大隊長鄭永裕指出，未來會以這些項目加強重點執法。

新北交通局交通安全科長林昭賢說，高齡者、高齡者機車事故數，不論雙北或是全國都是增加趨勢，新北11月召開專案會議，針對10個高齡者事故增加幅度較高的區公所，增加提供機車、行人安全宣導素材，以及路老師協助疏導。

有部分交通顧問提議使用事發過程叫驚悚影片、照片，侯友宜說，怵目驚心宣導更有印象，但要考量個資問題，以及是否帶給大家不好的感受，過去評估後勁量不要用這樣的方式。

侯友宜表示，他主張在社區內的交通宣導，針對社區內的交通事故提醒社區使用者，讓社區了解哪個地方發生事故、事故緣由是什麼，要提醒自己不要犯下這個錯誤，這才是最重要的事情。