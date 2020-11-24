雇主未查證件就聘用外國人恐觸法 最高可罰75萬

台北市勞動局今天公布近3年來雇主查看外國員工證件狀況，發現有7成3非法雇用外國人的業者完全沒有查看證件，另外2成7的業者則是沒辨識真偽或其他事項而違反規定。勞動局長陳信瑜提醒，只要被查到非法雇用外國人，罰款最低就是15萬罰鍰起跳，若再犯將面臨3年以下有期徒刑的刑事責任。

至今年9月底止，仍未查獲的失聯移工為51,899人，其中越南籍為47%、印尼籍為47%、菲律賓4%、泰國占2%，數量相當龐大，因此業者很容易就不小心雇用到失聯移工。勞動局特別邀請台北市各夜市業者代表召開記者會，說明非法雇用外國人的罰則與相關規定，避免業者觸法。

勞動局指出，夜市攤商要雇用外國人前，必需要先進行「問、查、照」的動作。包括要先問外國人來台的身份為何？查看外國人居留證、工作證或學生證等證件正本，最後將證件拍照存證，勞動局也特別在網站中設置聘僱移工居留證查詢專區，供業主上網查詢證件是否為真，以免受罰。

由於裁罰案件量提升，勞動局特別製作文宣，教導攤商如何查核外國人身份，勞動局會在明起至年底前往台北市所有夜市進行宣導，勞動局長陳信瑜明天17時將帶著文宣親自前往臨江街夜市進行宣導。

陳信瑜說，這次發的文宣上有QRCode，可以直接用手機掃描查詢外國人證件是否為真，也可以撥打台北市1999市民服務專線來查詢，最後一定要記得拍照，若未來不慎誤用，勞動局才能協助攤商免去受罰。