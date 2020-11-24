北市今公布旅遊補助 業者批：「四不一沒有」的方案

受新冠肺炎疫情衝擊，北市為振興旅宿業，上午宣布最新的旅遊補助「台北加碼GO」方案。台北市從12月起至明年3月7日，將補助10萬名自由行旅客，周日至周四住房每房每晚1千元補助。對此，台北市旅館公會理事長韋建華指出，這是「四不一沒有」的補助方案。

韋建華表示，台北市的旅遊補助，真的是救急不救窮；每一天台北市合法的旅館可以接待8萬人，市政府補助一次限額5萬人；連一天的人數，都要猜拳，才能決定，誰有補助？誰沒有補助？

另外，方案也「不透明」，針對12月25-12/31，大約20萬人造訪台北及新北；都有可能來住台北的青年旅館？青年旅館到底可不可以使用到這個補助？跨年汽車旅館休息6小時？可不可以補助？說不清楚？沒有使用者介面可查？

韋建華說，方案「不公開」，台北市600家旅館，每一家的分配比例到底是多少？只有5萬人補助？同時也顯示「不專業」，台北市旅館合法房間，每一天可以提供8萬人住宿？只有補助5萬人；沒有與旅館公會討論過？也「不溝通」，沒有任何溝通協調的能力。另外，他認為市府「沒有用心」，很多心思都在建構防疫旅館；沒有放在如何輔導旅館業再出發。