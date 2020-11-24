超無德！南市紅樹林步道遭棄廢物 警要設巡邏箱

台南市南區鯤鯓路紅樹林步道日前遭人棄置事業廢棄物，為了防止亂倒，水利局已在路口設置障礙，防止車輛進入。附近養殖戶表示，此步道常吸引人賞鳥、釣魚，很難想像會有人沒公德心，棄置廢棄物。

鯤鯓路紅樹林步道是南區美麗的地景，適合漫步，細細觀察水道內外的鳥群等動植物生態，環保團體也倡議把鯤鯓湖周遭畫為溼地，防止濫墾與破壞。特別是隨著部分魚塭將被設太陽能發電後，美麗景觀將遭破壞。日前更發生有人傾倒事業廢棄物，影響環境與景觀，遭市議員周麗津質詢與關切，要求遏阻。

環保局表示，已將廢棄物清理完畢，並且追查棄置人的相關跡證，水利局並已在路口設置障礙物，防止汽車進入，未來也將加強巡查，避免亂倒等不法情事發生。

農業局說，南區四鯤鯓地區有許多原始紅樹林地景，為台灣紅海欖的母樹林，區內生態相當豐富；將向中央主管機關提報調查計畫，爭取經費補助，如經核准將在明年度辦理調查監測及規畫。