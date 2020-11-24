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北捷欲重置50台票卡查詢機遭打槍 議員質疑何不全更新

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷預計明年更新50台票卡查詢機台，遭交通委員會質疑預算暫擱。聯合報系資料照
北捷預計明年更新50台票卡查詢機台，遭交通委員會質疑預算暫擱。聯合報系資料照

北捷運目前有117個車站，設置199台票卡查詢機，北市議員林亮君今在議會交通委員會指出，台北捷運公司將針對50台老舊機台進行汰換，新設機台還提供其他服務，未來恐出現兩種系統併行，認為若要更新機台應全面換新，才能服務到所有民眾。經討論後，交通委員會委員決定先暫擱此預算。

北市議會今進行明年度預算審核，北捷預計明年辦理車站票卡查詢機重置計畫，針對淡水線、新店線、中和線及板南線28個車站，於2007年設置的50台票卡查詢機進行試辦更新並新增服務功能，總金費達11511000元。

然而，林亮君質疑，北捷不含環狀線共有117個車站，設置199台票卡查詢機，但北捷僅編列明年預算更新50台機台，更新比例僅四分之一，屆時會出現有些查詢機具新功能，有些沒有，2種系統併行，導致民眾錯亂。

北捷解釋，票卡查詢機可提供民眾查詢使用紀錄、使用狀況及常客優惠查詢等，此次重置後將配合北市府政策，敬老卡也可透過重置的票卡查詢機台展延，目前敬老卡僅能做使用紀錄查詢，包含整體使用餘額及進出站時間。

未來更新後的票卡查詢機，除了既有綁定「台北捷運Go」App會員外，將新增列印設備，讓民眾可列印使用紀錄，未來與商業結合後也可列印coupon優惠券。

北捷表示，當初想法是想先更新運量較大、民眾需求較多的站點，評估後先在明年編列50台做試辦，明年再來編列剩下149台重置計畫的預算。

林亮君表示，不管是明年做還是後年做，若要更新票卡查詢機的功能，就該同個廠商同時更新，才不會有不同步的狀況發生，統一提供民眾優質服務；另外，更新機台除了列印功能還能增加哪些服務也應在確認。

經討論後，交通委員會委員決定先暫擱此預算。

北捷 捷運 北市

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