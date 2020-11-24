等爸爸回家遭指大外宣 北市圖緩購新北圖重審視

民主進步黨籍台北市議員陳怡君今天表示，台北市立圖書館購童書「等爸爸回家」，美化中國防疫，洗紅孩童思想；北市圖說，已暫緩採購，必要時徵詢專家學者；新北市圖會找選書小組再審視。

陳怡君發布新聞稿說，北市圖疑淪為中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫大外宣；近日接獲多名家長陳情，北市圖購入一批正編碼待上架童書，其中「等爸爸回家」內容是為中國宣傳、美化疫情。

陳怡君表示，「等爸爸回家」描述忙碌的醫師承諾過年回家陪小孩，卻因病毒襲擊城市，為拯救城市而努力，文後還有「中國加油、武漢加油」文字；台灣孩童還沒學會認字，就先學「中國加油、武漢加油」，而非「台灣加油、台北加油」，相信家長唸給孩童聽時，都會十分傻眼。

陳怡君說，台灣雖有言論、出版自由，仍不應以童書為中國掩蓋疫情下打壓台灣。這本書不宜進北市圖，也要求新北市圖撤回。

北市圖表示，採購書單由總館及各分館員參考各類圖書出版訊息及書籍簡介彙整，經審查後交年度供應商採購。

北市圖說，「等爸爸回家」尚未採購入館，已先暫緩採購程序，將實際翻閱圖書內容，必要時徵詢專家學者意見後，再決定是否納館藏；電子書由平台商與出版社合作，取得授權後直接上架，目前已先下架。

新北市圖館長王錦華表示，選書小組討論後，今年採購25本「等爸爸回家」，10月上架，由總館及各分館典藏，講述面對病毒的故事，未違善良風俗，適合親子閱讀，但外界反映後，會儘速找選書小組委員再次審視，尊重選書小組評估。

新北市長侯友宜上午在道路交通安全督導會報後，接受媒體聯訪說，當初為選書小組評估，會反映外界聲音給選書小組，尊重選書小組。

據購書網站博客來介紹，「等爸爸回家」是44頁全彩兒童繪本，由作者陳穎與10名插畫者協力完成，希望喚起更多人對如瘟疫般的疾病有更多認知與對抗病毒的醒覺，並致敬奮鬥在戰「疫」一線的醫護人員。