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保障基汐20萬用水戶 八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
保障基汐20萬用水戶，八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染。圖／報系資料照
保障基汐20萬用水戶，八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染。圖／報系資料照

台水一區處新山給水廠供應基隆、汐止地區20萬戶民生用水，其原水80%來自八堵抽水站抽取基隆河水供應，在資策會協助下，將現有抽水站儀器檢測導入智慧化，並增加水中油汙染監測項目，一旦監測到汙染，管理單位可在個人手機上收到Line群組主動推播訊息，立即處理，即時阻截。

資策會、自來水公司攜手，率先在八堵抽水站導入智慧化服務，主動推播監測異常訊息，即時阻截汙染水體進入淨水廠，市長林右昌今天在記者會中肯定各界合作，讓基隆、汐止地區20萬家戶民生用水安全更有保障。

林右昌說，這次的先導計畫相當成功，未來這項計畫還要推廣到全國12個區處，基隆市的水源除了基隆河還有新山水庫，不過水庫的水源也來自基隆河，原水的水質對於基隆地區的民眾非常重要。

基隆河上游綿長，流經人口密集區，沿岸的工業汙水和民生汙水管線，有可能汙染下游八堵抽水站所截取之原水，讓民生用水安全受到威脅。抽水站儀器檢測導入智慧化，並增加水中油汙染監測項目，整合歷史紀錄、事件設定管理、Line群組推播等服務，一旦監測到汙染，管理單位可在個人手機上收到Line群組主動推播訊息，立即處理，即時阻截。從傳統的定時巡檢發現汙染，精進到汙染事件觸發即時通知。

資策會執行長卓政宏、台水第一區處長李慶興、新山給水廠長陳春泉、環保局長賴煥紘等人，今天出席記者會，肯定三方合作、創造多贏，利用科技智慧技術造福基隆市及新北市民眾。

資策會表示，相關檢測數據將在第一時間與基隆市政府同步掌控，萬一監測水質出現異狀時，由環保局透過即時監測數據，分析可能之汙染事業，並立即派員前往現場稽查汙染現況，縮短汙染查證時間，將會把此系統拓展到全台。

保障基汐20萬用水戶，八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染。記者游明煌／攝影
保障基汐20萬用水戶，八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染。記者游明煌／攝影

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