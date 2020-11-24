聽新聞
test
0:00 / 0:00
保障基汐20萬用水戶 八堵抽水站智慧監測即時阻截汙染
台水一區處新山給水廠供應基隆、汐止地區20萬戶民生用水，其原水80%來自八堵抽水站抽取基隆河水供應，在資策會協助下，將現有抽水站儀器檢測導入智慧化，並增加水中油汙染監測項目，一旦監測到汙染，管理單位可在個人手機上收到Line群組主動推播訊息，立即處理，即時阻截。
資策會、自來水公司攜手，率先在八堵抽水站導入智慧化服務，主動推播監測異常訊息，即時阻截汙染水體進入淨水廠，市長林右昌今天在記者會中肯定各界合作，讓基隆、汐止地區20萬家戶民生用水安全更有保障。
林右昌說，這次的先導計畫相當成功，未來這項計畫還要推廣到全國12個區處，基隆市的水源除了基隆河還有新山水庫，不過水庫的水源也來自基隆河，原水的水質對於基隆地區的民眾非常重要。
基隆河上游綿長，流經人口密集區，沿岸的工業汙水和民生汙水管線，有可能汙染下游八堵抽水站所截取之原水，讓民生用水安全受到威脅。抽水站儀器檢測導入智慧化，並增加水中油汙染監測項目，整合歷史紀錄、事件設定管理、Line群組推播等服務，一旦監測到汙染，管理單位可在個人手機上收到Line群組主動推播訊息，立即處理，即時阻截。從傳統的定時巡檢發現汙染，精進到汙染事件觸發即時通知。
資策會執行長卓政宏、台水第一區處長李慶興、新山給水廠長陳春泉、環保局長賴煥紘等人，今天出席記者會，肯定三方合作、創造多贏，利用科技智慧技術造福基隆市及新北市民眾。
資策會表示，相關檢測數據將在第一時間與基隆市政府同步掌控，萬一監測水質出現異狀時，由環保局透過即時監測數據，分析可能之汙染事業，並立即派員前往現場稽查汙染現況，縮短汙染查證時間，將會把此系統拓展到全台。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言