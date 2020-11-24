參選台北市長？ 李彥秀：面對挑戰 未來台北有更多可能

國民黨台北市黨部今舉辦126周年黨慶活動，國民黨副秘書長李彥秀在臉書表示，今天她與黨主席江啟臣一起參加黨慶，心中滿是久違感動，希望國民黨能繼續努力，拚下一個126年。雖然在這次立委選舉失利，但李彥秀說，對於未來任何挑戰都應該勇敢面對，每一天她都將秉持初衷，致力為公眾服務，「未來的台北，有更多的可能」。

李彥秀表示，從週日的街頭集結到今天的熱鬧聚會，那種扎實溫暖的情感，無可取代。黨員的熱情，人民的集結，都是這個國家繼續前進的動力，更是推動我自己繼續打拚，持續邁進的養分。國民黨不缺挫折，但是要從在失敗中站穩腳步，立定下一個目標。過程可以迂迴，也要適時調整，但是絕對不能止息，更要保持初衷，朝目標邁進，負重前行。