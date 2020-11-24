守護都市林「蜘蛛人」 樹藝師、攀樹師成特殊專業

鑑於都市林木面臨不當修剪亂象，大安森林公園之友基金會與北市工務局公園處合作，將於12月在大安森林公園舉辦樹木修剪武林大會，台灣都市林健康美化協會秘書長謝翁維指出，協會也積極培育「樹藝師」及「攀樹師」證照考取，盼透過其專業，傳遞都市樹林維管的重要性。

謝翁維說明，樹藝師及攀樹師分別擔任樹木醫生及樹木偵探的角色，前者負責進行樹木檢查及風險評估，後者負責攀爬到樹上進行修剪，兩者一文一武，相互合作。

「若你具備樹藝師及攀樹師資格，因其專業技術，若移民至澳洲及新加坡是有加分資格」，謝翁維表示，但台灣舉辦的證照考試不被官方承認，導致降低民眾考取證照的意願，然而台灣需要維修、檢查的樹木很多。

謝翁維指出，根據台灣目前的規定，梯子高度不能超過2公尺，若遇逾2公尺高的樹木就須靠攀樹師的專業技術來修剪。

早期修剪高大樹木會出動吊車，但機具體積龐大，常受限於環境及地區，但攀樹師機動性高，可深入樹冠處理樹木裡面的問題，國外甚至有攀樹師是專門進行救貓、撿無人機的工作任務。

謝說，台灣都市、人行道及公園均有許多樹木，不論是公有還是私人的樹木都需要修剪、管理，適當的修剪除可避免公安問題，也能打造良好都市林的生態環境，進而建構有完整水循環、保水的海綿城市。