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進用身障員工 新北政策為勞雇雙方創造雙贏

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導

新北市政府為了協助、鼓勵企業進用身心障礙者，積極輔導進用身心障礙勞工，也推動多項措施，包括進用身心障礙者獎勵金、職務再設計、職業訓練等，109年度促進身心障礙者就業績優單位包括有：科林儀器股份有限公司、台旭環境科技中心股份有限公司、宜家家居股份有限公司新店分公司等，都創造了受雇者及廠商的雙贏局面。

台旭環境科技公司原本未足額進用身障者，透過勞工局主動輔導、積極媒合後，進用3位身障員工，管理處處長江奕諄表示，進用身障員工，同時協助社會解決身障就業問題，是雙贏的結果；分析部副理林家揚也說，楷翔不僅度過適應期，在辦公室修繕期間還主動上網搜尋如何裝修，重視、投入工作的精神，超乎他預期，令人驚喜。

科林儀器股份有限公司員工總人數183位，法定應進用1位，超額8位，獲得表彰，以進用的黃慶恆為例，他是聽損人士，擔任耳模技師，除本人獲得成就感之外，人力資源部經理蘇迺雯表示同仁都以成熟穩定、小心謹慎來肯定他的工作態度。

宜家家居股份有限公司新店分公司積極與新店身障職重中心（心路基金會）及喜憨兒基金會支持性就服員合作，進用身障員工達5位，其中的葉珈伶表示她在這裡工作很開心、客人也對她很好，希望之後可以升正職，餐廳經理張元潔則感受到她真心熱愛這份工作；心路基金會的李中強也表示，支持性就業服務包括工作技能的學習、人際互動的適應、職務再設計，都是為讓身障者可以在短期內順利融入工作。

企業主動雇用、支持身障者，不僅能讓身障朋友自立更生，同時提升企業形象，因此新北市政府勞工局身障就業輔導科，每年度都會表揚進用及推動身心障礙者就業的績優機關、廠商，作為嘉許勉勵。截至109年9月止，新北市達到進用標準的義務單位總計2,350家，法定應進用人數6,476人，實際進用人數10,109人，進用率達156%。

身障者

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