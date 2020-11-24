扭轉樹木修剪不當亂象 大安森林公園舉辦修剪武林大會

近來常見行道樹被錯誤修剪而斷頭，有些甚至連枝葉都被剪得精光，為扭轉樹木被不當修剪亂象，大安森林公園之友基金會與北市工務局公園處合作，將在12月於大安森林公園首度舉辦樹木修剪武林大會，並祭出首獎至少20萬元高額獎金，示範賽將於今日下午4時截止收件。

大安森林公園之友基金會表示，鑑於都市林木面臨不當修剪亂象，此次與台北、新北、桃園3個樹木主管機關共同成立修剪示範交流活動籌備委員會，邀集幸町百年老樹聯盟、愛樹人協會等樹保團體，以及雙北兩市的樹保委員會委員研討活動規則與流程。

基金會指出，樹木被錯誤修剪的問題跟在於「修剪目的」、「修剪方法」、「技術錯亂」，由於中央至今遲未訂頒樹藝專業人員的國家考試作法，面對從業人員素質良莠不齊的情況下，與其每次在樹木被斷頭後再徒呼負負，不如整合業界力量，激勵在線修剪手自我提升。

此次修剪武林大會以公司或團體為單位，報名者須具3年以上樹木修剪實作經驗、通過主辦單位資格書面審查、參加說明會了解活動規則及基金會訂頒的「樹木修剪作業規範」，以及一場戶外修剪示範課程，確保參賽者清楚修剪方式、工序等規則。

另外，參加競技交流團隊，賽前須逐一檢視每棵樹的健康狀況，提出「修剪施工計畫書」，詳列修剪目標及方式等。並在15個工作天內修剪100棵樹，由主辦單位各給付30萬元施工費，每天現場至少有2名評委監看，確保修剪品質，若發現修剪不當者，渴求立即改正或停工。

基金會表示，樹木修剪目的主要是增進公共安全、管理樹木健康、營造樹木與城市景觀美質、保障民眾生活環境品質與權益，以及颱風災後修復術體缺陷等，並依修剪目的不同、樹木生長周期及結構，訂出適當修剪範圍、方式等計畫，而非齊頭式粗暴地砍除樹冠。