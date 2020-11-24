北市加碼挺觀光 補助20萬遊客各1千元

台北市公布新旅遊補助方案，10萬名自由行旅客於週日至週四入住合作旅宿，每人每晚可折抵1000元，限一次；團客補助則需每日至少去2處商圈、夜市或指定觀光景點。

台北市今公布觀光加碼補助方案，自由行旅客共補助10萬名，農曆春節前後期間（假日前一晚除外）、上班日前一晚也有提供補助，於平日（週日至週四）入住合作旅宿，每人每晚就可以折抵新台幣1000元，每一身分證字號限使用1次。

團客則鼓勵旅行業者包裝二天一夜以上旅遊行程，行程必須入住合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，每人也是1000元。

自由行補助時間分為兩階段，第一階段為12月24日至明年1月31日補助5萬名；第二階段為2月1日至3月7日補助5萬名。為鼓勵民眾春節到台北旅遊，農曆春節前後期間（假日前一晚除外）、上班日前一晚也有補助。民眾可提前於12月20日起將身分證或健保卡等資料上傳至活動官網。

團客補助則分三階段，第一階段為12月1日至12月31日補助3萬名、第二階段為明年1月1日至1月31日補助3萬名、第三階段為2月1日至3月7日補助4萬名。

台北市副市長黃珊珊表示，北市提出補助20萬人各1000元、共兩億元的補助，後續還會有快一億元的振興經費，預計再推市場商圈的整體活動。

觀光傳播局同步發表冬季大型觀光活動，整合了冬季台北的5大活動，從11月底到明年3月，有繽紛耶誕玩台北、公館聖誕季、台北最High新年城、台北年貨大街及台北燈節等。