中國「洗紅」防疫童書入市圖 新北將重新評估

新冠肺炎疫情尚未趨緩，台北市議員陳怡君指出，台北市及新北市各大市立圖書館有購入中國防疫宣傳童書「等爸爸回家」，這根本是為為中國宣傳、美化武漢肺炎疫情的童書，新北市長侯友宜指出，會反映給選書小組重新評估。

陳怡君說，這本「等爸爸回家」描述一名爸爸是忙碌的醫生，原本答應過年要在家陪孩子，但受到病毒襲擊決定拯救城市，且文後還有「中國加油」、「武漢加油」的歡呼圖書及文字。

陳怡君指出，原著出版方「長江少年兒童出版社」，就是中國2019年「紅讀計畫」中被列為「戰略夥伴」，紅讀計畫就是要求加強中國政治思想，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想，童書正是「洗紅」孩童的工具之一。