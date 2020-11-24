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未跟進侯友宜嚴拒萊豬行動 陳其邁鼓勵支持吃國產豬肉
新北市府與供應學童營養午餐團膳業換契約，全面使用國產豬肉，醫院、護理之家和社福機構膳食也要用國產豬，並有18家肉品輸入業者宣示會進口不含萊克多巴胺的豬肉。對於新北市反萊豬的具體行動，高雄市長陳其邁今天受訪時並未表示會不會跟進，但強調地方政府的責任，必須在食安做好管理，從落實標示到加強查、十倍檢驗來保障人民生活的健康。
國民黨反萊豬的行動頗積極，新北市長侯友宜更要求學校、醫院、護理之家、社福團體等都使用國產豬肉。身為民進黨執政縣市長，陳其邁表示，台灣豬又好吃又衛生又有競爭力，台灣豬口味也是大家都喜歡的，所以會鼓勵、會支持大家吃國產豬肉。
陳其邁說，像他個人，喜歡吃台灣豬，其他的豬再怎麼吃也吃不習慣；豬肉的部分涉及到整個檢驗的標準跟整個食安管理，就地方政府的權責，食安管理工作高雄市會全力做好。
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