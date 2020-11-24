柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

受新冠肺炎疫情影響，重創北市旅館業，為振興北市旅宿業者，台北市長柯文哲今天宣布，台北市從12月起至明年3月7日，補助10萬名自由行旅客、及10萬名團客到北市旅遊，自由行旅客補助部分，將補助10萬名自由行旅客，每房每晚1000元；團客部分，也將補助10萬名團客每人補助1000元。

台北市觀光傳播局表示，北市府推出的「台北加碼GO」自由行補助活動，自12月20日起至明年3月7日止，限量補助10萬名自由行旅客，活動時間分為兩階段，第一階段(12月24日至1月31日)補助5萬名，第二階段(2月1日至3月7日)補助五萬名。為鼓勵民眾春節到臺北旅遊，農曆春節前後期間(假日前一晚除外)、上班日前一晚亦提供補助，遊客只要在活動期間，將身分證上傳至活動官網，於平日(周日至周四)入住本市合作旅宿，每房每晚就可以折抵 1,000 元，每一身分證字號限使用1次。

至於團體旅遊部分，將加碼推出第三波的旅行業送客補助方案，預計自12月1日起至明年3月7日止(台北燈節)鼓勵旅行業者包裝臺北二天一夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，活動時間分為三階段，第一階段(12月1日至12月31日)補助3萬名、第二階段(1月1日至1月31日)補助3萬名、第三階段(2月1日至3月7日)補助4萬名。