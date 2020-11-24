黑色購物週開跑 新北中和好市多人潮比往年少
美式大賣場「好市多」2017年首度推出「黑色購物節」，排隊結帳人龍近100公尺，某分店結帳系統一度全部當機，且附近交通大亂，為期3日的黑色購物節也臨時縮短為1天。為防止亂象再次出現，新北市消保官昨於「黑色購物週」首日至中和好市多視察，由於活動時間分散為7天，且許多民眾選擇網購，人潮比往年大幅減少。
美國感恩節為11月的第4個星期四，感恩節隔天的星期五被稱為「黑色星期五」，由於緊接著就是聖誕節，人們常常從此時開始大採購，因此又稱「黑色購物節」。
新北消保官指出，有鑑於好市多首次舉辦黑色購物節，曾造成人潮爆滿及周遭大塞車等亂象，昨好市多「黑色購物週」一開跑，即到場訪視，一早8點排隊民眾僅約30餘位，停車場車輛不多，搶頭香的消費者早上7點才到場，與往年半夜3點前就來排隊的情形大為不同，人潮已不如往年踴躍
賣場經理說明，已用紅龍區隔進場動線，特價商品分散陳列並有顯著標示，今年更採取用APP預告每日主打之特價商品，且將活動延長為1週，加上許多民眾已習慣網購，人潮分流措施紓解大排長龍的狀況。
新北消保官也呼籲，因好市多黑色購物週限量促銷商品及價格並未充分預告，雖可造成神秘感讓消費者享受尋寶樂趣，但也剝奪消費者事先比價或思考的機會，如果一窩蜂搶購，或是基於「不想空手而回」的心態買下不需要甚至沒有特價的商品，只是幫業者出清庫存，絕非明智之舉，消費者仍應保持理性、上網比價。如遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線，向新北市府消費者服務中心諮詢。
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