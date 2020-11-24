中市府招商成功 和勤美集團開展草悟廣場全新風貌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中知名草悟廣場，將由勤美公司經營。圖/台中市觀旅局提供
台中知名草悟廣場，將由勤美公司經營。圖/台中市觀旅局提供

台中市知名草悟廣場招商成功，將由勤美集團經營，目前籌備期，由富地市場進駐妝點創意。

台中市熱門景點草悟廣場今年11月委外營運屆滿，中市府重新啟動招商，11月20日結果出爐，由勤美股份有限公司得標取得經營權，該公司將透過永續經營的理念，以「共融」為核心價值，設立「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」四大經營目標展開營運規劃，打造草悟廣場成為共融特色的樞紐型公共設施典範。

籌備期間中市府與地表最潮公司合作導入文創市集創意元素，活絡草悟廣場整體氛圍；明年7月勤美公司進駐後，將為草悟廣場創造全新風貌，帶給市民及遊客新的遊憩體驗。

中市觀光旅遊局表示，勤美集團自2008年起，見證及參與草悟道的發展，至今已累積12年在地經營的經驗，不斷以嶄新的風貌提供消費者多元的服務，這次投入草悟廣場委外營運的競標，預計投2500萬元，重塑廣場公共空間，搭配常態店鋪及動態活動，打造全齡友善的草悟生活。

此案委託經營7年，若營運績效良好可再續約7年，預估市府每年可收取經營回饋金1500萬元以上，盼透過勤美集團專業化經營，為草悟道注入活水泉源，持續帶動周邊旅宿及觀光產業發展，並創造更多地方就業機會。

觀旅局長林筱淇表示，勤美股份有限公司需辦理營運前相關籌備工作，預計明年7月起才開始接管營運，此段籌備期間，商場部份由觀旅局辦理短期出租，與中市IG熱門打卡點-審計新村營運商地表最潮公司進駐短期經營，期透過複合式創意聚落的營造，活絡草悟廣場整體氛圍；停車場部分由交通局進駐自辦收費管理，提供民眾不間斷交通服務。

觀旅局指出，草悟道為台中市重要綠帶資源，承載西區地方人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力，近年市府每年於草悟道周邊市民廣場舉辦各類節慶活動，如著名的爵士音樂節等，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，以及鄰近勤美誠品綠園道、主題餐廳、文創小店聚集，儼然成為市民放鬆及外地旅客朝聖的首選空間。

台中知名草悟廣場，將由勤美公司經營。圖/台中市觀旅局提供
台中知名草悟廣場，將由勤美公司經營。圖/台中市觀旅局提供

草悟道 文創

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