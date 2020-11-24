英荃基金會獎學金8人獲獎 各頒發兩萬元獎助金

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
英荃學術基金會公布108學年度獎學金得獎名單，共有黃思婷(右)等8名品學兼優學子每人各獲得兩萬元獎助金。圖/主辦單位提供
英荃學術基金會公布108學年度獎學金得獎名單，共有黃思婷(右)等8名品學兼優學子每人各獲得兩萬元獎助金。圖/主辦單位提供

英荃學術基金會公布108學年度獎學金得獎名單，共有黃思婷等8名品學兼優學子每人各獲得兩萬元獎助金。頒獎日前在臺北大學民生校區公共行政暨政策學系舉行，由常務董事葉維銓及主任胡龍騰共同主持，出席成員包括得獎人與家屬、英荃學術基金會董事及監察人，場面溫馨。

英荃學術基金會指出，8位優秀得獎者為黃思婷、陳昭瑜（臺北大學公共行政暨政策學系碩士班）、羅玉芷、林玉淳（臺北大學公共行政暨政策學系學士班）、侯可輝、林宜勳（臺北大學公共行政暨政策學系進修學士班）、黃莉棨（東海大學行政管理暨政策學系）及黃盈語（中山大學公共事務研究所）。

基金會常務董事葉維銓代表董事長張善楠致詞時表示，得獎是一種肯定，期勉得獎者發揚吳英荃老師無私精神，學習過往得獎者在社會的優異表現。雖然獎學金的金額不多，期盼能細水長流，並鼓勵得獎者回饋社會。他強調，張善楠董事長希望來年能邀請這些得獎者分享成功秘訣。

臺北大學公共行政暨政策學系主任胡龍騰說，英荃學術基金會推崇吳英荃老師是將行政專校改制行政學系的推手，因治學嚴謹，歷屆校友人儕輩出，均為國家社會之中堅，為該系奠下良好基礎，祝福得獎者未來都有更好的發展。

英荃學術基金會由徐立德等人於民國71年發起設立，旨在發揚創系主任吳英荃老師無私無我、有教無類精神，獎助各校優秀學生。該會獎學金由歷任董事與監察人熱心捐款，已連續頒發37年，直至民國108年止，共有262位優秀學生獲獎。

英荃學術基金會公布108學年度獎學金得獎名單，共有黃思婷等8名品學兼優學子每人各獲得兩萬元獎助金。圖/主辦單位提供
英荃學術基金會公布108學年度獎學金得獎名單，共有黃思婷等8名品學兼優學子每人各獲得兩萬元獎助金。圖/主辦單位提供

東海大學 中山大學 徐立德

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