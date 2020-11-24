議員質疑童書淪幫中國防疫大外宣？北市圖：已暫停採購

台北市議員陳怡君質疑，台北市立圖書館最近購入中國防疫宣傳童書，恐洗紅台灣孩童的思想。

陳怡君最近接獲多位家長陳情，指市圖最近購入一批正在編碼等上架的童書，其中一本書名為「等爸爸回家」的童書，根本就是為中國大陸宣傳、美化新冠肺炎疫情的童書，讓許多家長擔心，孩子受中國大陸大外宣影響，恐無法分辨是非。

對此，北市圖回應，目前這本童書尚未採購入館，已先暫停採購程序，至於電子書部分是由平臺商與出版社合作，取得授權後直接上架，目前亦已先行下架處理。

陳怡君質疑，此童書也凸顯中國大陸官方正在篡改歷史，在全球公共衛生危機中掩埋真相，卸責疫情造成全球大規模死亡和經濟衰退的責任。

陳怡君說，這本書名為「等爸爸回家」，故事是在描述一位爸爸是忙碌的醫生，原本答應過年要在家陪伴孩子，但不幸在病毒襲擊城市下，他的父親為了拯救城市，於是在國際救援下為城市而努力。而且文後還有「中國加油」、「武漢加油」的歡呼圖書及文字。

陳怡君質疑，台灣的小朋友還沒學會認字，就先學到「中國加油」、「武漢加油」，而不是「台灣加油」「台北加油」，相信任何一位爸媽在唸這本童書給小朋友聽的時候都十分傻眼！

陳怡君也表示，中國大陸沒有集會結社、出版跟言論自由，但是台灣有，結果中國大陸反而利用這點滲透台灣。而且原著出版方「長江少年兒童出版社」，正是中國2019年「紅讀計畫」中，被列為「戰略夥伴」，計畫中更載明工作要求是加強中國政治思想，童書正是「洗紅」孩童的工具之一。

陳怡君說，儘管目前市圖雖還在編碼準備上架，但根據圖書館的台北好讀電子書中，已經將此書上架，有帳號的市民都能在線上閱讀。議員說，除在台北市之外，更有新北市及其他縣市已上架該書籍。陳怡君要求，這樣的書籍不宜進入市立圖書館，更不適合剛認識字的孩子閱讀。