萬里蟹捕蟹船主海上傳好消息 花蟹大出又肥品嘗正當時

入冬秋老虎發威，萬里蟹捕蟹漁民趁這波好天氣到西北漁場捕撈萬里蟹，近日不少捕蟹船主從海上傳來好消息，表示花蟹大出，且肥美品質相當不錯，希望愛吃萬里蟹的饕客，不要錯過這波花蟹潮。

市漁業處長張麗珍今天表示，近期萬里蟹捕獲量說，因為天氣逐漸轉成固定的東北季風，西北漁場雖然仍處於風大浪高的情況，但比秋冬轉換之間的無法預期，海象還是讓漁民能夠長時間出海，萬里蟹因此穩定產出，愛吃萬里蟹的民眾可來北海岸一日遊，到富基、龜吼、野柳等漁港品蟹。

據萬里捕蟹船主吳兩成表示，萬里蟹一年四季都有產出，但又是以9到12月秋冬產量最大，品質最好的時候，因為捕獲量大價格相對划算不少，甚至有時西北漁場的萬里蟹漁迅會持續到農曆年前，這時品嘗萬里蟹才是饕客。

根據多年的捕蟹經驗，吳兩成將萬里蟹依種類分產季三部曲，9月最先看到的是三點蟹，肉最早肥膏黃也最早熟，9月最推三點蟹。但11月初等到氣溫開始驟降後，伴隨秋老虎發威，大出的是花蟹及石蟳，這時花蟹大又肥，愛啃蟹肉的饕客不容錯過。這時的石蟳到冬天體型也相對大不少，蟹肉鹹甜有味，3種螃蟹種滋味，掌握時機才能吃到最美味。

相關資訊詳情請上：

萬里蟹官網

螃蟹快報BY萬里蟹

新北市農業局-稼日蒔光