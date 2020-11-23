東北角綵線 台灣旅遊交流協會捐5萬給鼻頭國小培育志工

台灣旅遊交流協會響應觀光局「山脈旅遊年」活動，安排8家綜合旅行社、7家星級旅宿及伴手禮業會員到東北角綵線，今天並捐贈5萬元給鼻頭國小，作為在地服務志工培訓基金，校長陳玉芳回贈感謝狀，表達謝意。

台灣旅遊交流協會昨天舉辦2天1夜芒花饗宴──東北角山海遊憩資源考察暨在地旅遊服務小小志工培育基金贊助活動，由協會理事長賴瑟珍帶隊，前往東北角草嶺古道登山、凈山，並到新景點──馥蘭朵里山文化藝術園區踩線。

台灣旅遊交流協會表示，鼻頭國小位處熱門鼻頭角稜線燈塔健行步道，每逢假日吸引許多旅客到訪，為了協助學校持續培育在地小小服務志工，今天捐贈校方5萬元作為培訓基金。

東北角風管處資深解說志工劉德洋在捐贈活動中現身說法，分享擔任東北角解說志工的收穫與心得。

陳玉芳表示，新冠肺炎疫情嚴重打擊旅遊業，台灣旅遊交流協會仍關注旅遊人力培訓與傳承，提升整體旅遊服務品質，令人感動。學校將善用基金培養學童愛家、愛鄉及保育大自然在地服務精神，讓多元美麗的東北角山海遊憩資源永續經營。