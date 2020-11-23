新店公崙市民活動中心逾40年 啟動公辦都更
新北市新店公崙市民活動中心已使用近42年，周邊建物也都在40年上下，屋齡老舊，新北市今公告劃定周邊約5609平方公尺面積為更新地區，訂定更新計畫，將以公辦都更方式推動。
新店區民安段周邊有安坑國小、安坑森林公園、安康公有停車場等公共設施，且緊鄰興建中的安坑輕軌，交通系統及生活機能佳。但現況為老舊的新店公崙市民活動中心及建物，巷道狹窄具消防安全疑慮。
新北都更處表示，為帶動地方再發展，今公告劃定新店區民安段1016地號等38筆土地為更新地區，面積約5609.57平方公尺，將以公辦都更方式，引導公地再活化，並搭配周邊文教及自然資源，以退縮建築、集中留設開放空間、延續藍綠帶軸線等規畫方式，創造舒適人行步道、通學動線及提升環境品質。
都市更新處總工程司李擇仁說明，新店公崙市民活動中心於1979年1月完工，只有地上1樓、地下1樓，周邊建物大約於1977至1981年間完成，此次都更基地面積，公有地占44.97%、私有地55.03%。
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