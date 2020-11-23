新北再添5公托 全市達80間可收4282名嬰幼兒

新北市今一口氣在新店、新莊、汐止等區增設5家公共托育中心，目前全市共達80家公托，新北市長侯友宜說，12月將再成立6家，目標農曆年前達到90家。新北社會局表示，5家公托總計可收托215名嬰幼兒，全市公托收托量達到4282名，佔全國公辦民營托育中心收托量的一半。

新店央北中山、新店央北二路、新莊頭前、汐止樟樹及汐止金龍等5家公托今聯合開幕，其中新店2家為城鄉局社會住宅所提供的空間，另3家則利用學校餘裕空間重新規畫運用，分別可收托30至60名0到2歲嬰幼兒。

侯友宜指出，公托推行至今，適宜的場地越來越難尋覓，可以用的空間幾乎都已納入考量，但為了給民眾更多友善的托育環境，鼓勵生育，農曆年前完成90家的目標不變，下個月也會再開6家。

社會局表示，新北目前80家公托可收托4282名嬰幼兒，全國公辦民營家數總計259處，共可收托8646名，新北市就佔了一半。若再加上公共托育合作聯盟及居家托育人員的收托量，新北可提供1萬7351名嬰幼兒公托服務，使新北市的家外托育率高達35％，遠超全國平均值。