快訊

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

智慧公車站牌設3年「無可用電」 民眾：旁邊就是電線桿

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。圖／截至臉書「我是文山人」社團
北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。圖／截至臉書「我是文山人」社團

北市為方便民眾搭車，設置不少智慧型公車站牌，但卻有民眾發現捷運萬芳醫院站、萬芳醫院旁的智慧公車站牌，裝了3年卻都沒有使用，僅貼上「尚無可用電力，此智慧公車站牌暫無法使用」，但民眾痛批，「旁邊明明都有電線桿，真的睜眼說瞎話」。

廖姓市民今年9月在臉書指出，位於興隆路三段122號、捷運萬芳醫院站對面的公車站牌，設置了智慧公車站牌快3年，卻遲遲無法啟用，站牌上仍貼著「尚無可用電力，此智慧公車站牌暫無法使用」紙張。

廖姓市民表示，真想知道是哪個單位貼的，「他們不知道，現在有太陽能公車到站時刻站牌嗎？」廖又說，「旁邊明明二邊都有電線竿，真的睜眼說瞎話」。難道是要等選里長、議員、立委、總統才要處理？

對此，北市公運處解釋，該站在去年7月9日完成立桿，並通知台電協助辦理後續接電作業，但台電多次進場施作皆遇到障礙無法順利送電，導致該站智慧型站牌至今仍未啟用。

公運處表示表示，台電已重新設計電力管路路徑，若此次施作仍無法完成送電，將評估調整站牌為無需接電的太陽能電子紙智慧型站牌。

另外，公運處也指出，傳統LED智慧型站牌須透過市區電力管線才能正常運作，為避免智慧型站牌接電遇到困難，導致站牌無法順利啟用，今年起智慧型站牌以不挖道路為原則，以設置太陽能電子紙智慧型站牌，或是附掛智慧型站牌於路燈桿件，避免類似情況發生。

北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。圖／截至臉書「我是文山人」社團
北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。圖／截至臉書「我是文山人」社團
北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。聯合報系資料照
北捷萬芳醫院站對面的智慧型公車站牌，遭民眾抱怨設置近3年卻遲未啟用。聯合報系資料照

公車 台電

延伸閱讀

創櫃新星／岳揚智控 AI視覺技術夯

軍人載女友南下台東 自撞電線桿1死1傷

台9線瑞穗段晚間車禍 軍人載女友自撞電線桿1死1傷

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

相關新聞

北市公布死亡交通事故 年輕機車肇事死亡數最多

北市通大隊統計今年至11月22日止，發生55件死亡交通事故，在六都中為交通事故每10萬人口死亡人數最低，然而，機車死亡事...

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

老鼠突現台北捷運車廂？北市警察局捷運警察隊指出，今早網路流傳一段捷運車廂地面凌亂，許多人逃跑留下後的鞋子、包包等雜物的影...

新北再添5公托 全市達80間可收4282名嬰幼兒

新北市今一口氣在新店、新莊、汐止等區增設5家公共托育中心，目前全市共達80家公托，新北市長侯友宜說，12月將再成立6家，...

智慧公車站牌設3年「無可用電」 民眾：旁邊就是電線桿

北市為方便民眾搭車，設置不少智慧型公車站牌，但卻有民眾發現捷運萬芳醫院站、萬芳醫院旁的智慧公車站牌，裝了3年卻都沒有使用...

74號旁社區飽受噪音 公路總局：明年底完成加高隔音牆

台中市環中路三段旁的社區大樓，緊臨台74線高架快速道路，長期承受車流噪音之苦，希望公路總局能設法加高隔音牆阻絕噪音。立法...

新店民安段社宅開工可租194戶 侯友宜：2023年達1萬戶

新店民安段青年社會住宅今開工動土，預計2023年完工啟用，共194戶供民眾承租，土城員和段青年社會住宅也在今天上梁，未來...

影／柯文哲：疫後新生活 靠疫苗、快篩系統、通訊診療

全世界新冠肺炎疫情嚴峻，過去七天當中全世界新增大概53萬到65萬，而美國從選舉過後每天新增都不少於十萬。台北市長柯文哲今...

影／葉毓蘭批國家機器追殺皇家傳承 侯友宜：依規定辦理

皇家傳承牛肉麵店近日遭舉報油煙味過重、使用地下工廠調理包，引來立法委員葉毓蘭批評，「國家機器病了，對於追殺異己、小民展現...

年花3億補助YouBike全台最多 侯友宜：營利非最重要

YouBike前30分鐘免費騎乘的10元費用，由地方政府補貼，其中新北市一年補助3億多，全台最高，部分人士質疑，龐大補助...

滯洪池大變身 成新北首座「划步車公園」

新北市為提供孩子更友善的遊憩場地，以動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」將林口一處滯洪池改造成「立言卡打車公園」，而...

搶國旅商機 士林官邸菊展首度推三麗鷗布丁狗童趣花展

一年一度的士林官邸菊展本周五登場，為搶國旅商機，今年除了最吸睛的大立菊外，也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗合作，要讓布丁狗帶...

路平花更多錢？北市：含維護8米巷

台北市長柯文哲曾批評前朝「花大錢搞路平」。不過北市議員陳炳甫質疑，柯上任後，斥資3千萬成立道管中心，但調閱資料發現，柯文...

熱門新聞

影／怎解決負債？ 陳其邁：不是喊發大財錢就掉下來

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震

金馬獎最佳女主角頒獎感動人 二林泥地排球賽竟上片尾

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。