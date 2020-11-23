智慧公車站牌設3年「無可用電」 民眾：旁邊就是電線桿

北市為方便民眾搭車，設置不少智慧型公車站牌，但卻有民眾發現捷運萬芳醫院站、萬芳醫院旁的智慧公車站牌，裝了3年卻都沒有使用，僅貼上「尚無可用電力，此智慧公車站牌暫無法使用」，但民眾痛批，「旁邊明明都有電線桿，真的睜眼說瞎話」。

廖姓市民今年9月在臉書指出，位於興隆路三段122號、捷運萬芳醫院站對面的公車站牌，設置了智慧公車站牌快3年，卻遲遲無法啟用，站牌上仍貼著「尚無可用電力，此智慧公車站牌暫無法使用」紙張。

廖姓市民表示，真想知道是哪個單位貼的，「他們不知道，現在有太陽能公車到站時刻站牌嗎？」廖又說，「旁邊明明二邊都有電線竿，真的睜眼說瞎話」。難道是要等選里長、議員、立委、總統才要處理？

對此，北市公運處解釋，該站在去年7月9日完成立桿，並通知台電協助辦理後續接電作業，但台電多次進場施作皆遇到障礙無法順利送電，導致該站智慧型站牌至今仍未啟用。

公運處表示表示，台電已重新設計電力管路路徑，若此次施作仍無法完成送電，將評估調整站牌為無需接電的太陽能電子紙智慧型站牌。