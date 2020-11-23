汐止厚德里彩繪牆走濕地風 學童參觀學習

汐止厚德里牆面彩繪有新氣象，在樟樹一路的校園外牆重新彩繪，這次主題是自然生態風，除了濕地還畫了淡水魚類，兼具教學意義，除了讓路過民眾及小朋友可以欣賞，樟樹國小也特地帶著學生參觀，並且介紹教學。

厚德里長陳有諒說，議員忠仁達祿斯協助經費做學校圍牆的彩繪，有跟樟樹國小校長商量過，這次彩繪分為兩大主題，讓小朋友跟民眾能夠多認識濕地生態跟台灣淡水魚，也因為是學校的圍牆，所以，特別挑學有教學意義的彩繪。

樟樹國小校長邱俊傑指出，學校在樟樹二路的圍牆，里長爭取了議員忠仁達祿斯的配合款，改造成我們學校的圍牆，配合我們的自然課程與社會課程，規劃為生態彩繪，從海水、淡水到濕地、陸地，中間景觀以及生物，通通彩繪在圍牆上，能夠做為教學使用，也提供社區很美麗的景觀，把學校跟社區做一個結合，

這一天老師也帶著學生們來參觀，除了濕地生態，針對淡水魚及河口魚蝦都來個機會教育做介紹，小朋友說，現在學校圍牆變美，還畫了很生動的魚類，真的很有趣。