核一廠除役 北海岸里長要求台電開說明會

去年核一廠正式停止進入除役程序，至今一年多，三芝、石門、金山三區也自組除役監督委員會，擔任委員的各區里長都提出建議，要求台電公司依照期程落實除役工作，並向委員會定期報告進度，也應該主動到地方開啟與民眾的說明會，保持與民良好溝通管道。

109年度第三次三芝、石門、金山三區一起與台電公司的除役監督委員會議，擔任委員的各區里長都提出建議。核一廠除役監督委員會委員也是石門區里長聯誼會長曾清松表示，開會不該是由委員提出問題，台電公司再一一解答，而應該更有效率的將上次開會紀錄追蹤事項先行報告並告知目前除役進度後再開始會議，也期待讓民眾獲取除役相關進度資訊更加公開與透明。

核一廠除役監督委員會主委也是石門區長林俊宏表示， 在第三次的會議中三區的委員提出了建議，包括堅決反對核廢料就地貯存，以及每一次的會議，台電公司應主動報告除役相關乾式貯存建設、最終貯存場選址等進度，並且要定期於三芝、石門、金山三區舉辦與民眾直接報告說明會，期待藉由委員會的監督讓除役更安全順利、良好的溝通讓民眾對於除役進度更輕易的了解。