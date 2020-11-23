學手機拍攝分享生活 瑞芳大旗艦社區收穫豐

觀天下有線電視除了提供東北角地區的新聞採訪，報導地方大小事外，也鼓勵各地居民拿起手機，將生活照片利用剪輯app，今(23)日課程來到瑞芳區傑魚里，邀請瑞芳大旗艦社區民眾參與上課，學員們報名踴躍，收穫豐富，更期待活動能多多舉辦。

瑞芳區長施玉祥表示，手機拍照，大家出遊、辦活動都會做，但是動態的編輯與呈現，能幫助與親朋好友分享更為生動、吸引人，很感謝觀天下有線電視事業股份有限公司，為鼓勵地方鄉親提升手機影音剪輯能力，今年與瑞芳區公所合作辦理兩場課程，自上個月公所人員上完課程後，今日來到傑魚市民活動中心，讓社區志工們也能一同學習。

傑魚里長周清標表示，這次上課學員們報名踴躍，雖然下著雨仍是用功地準備紙筆記錄，阿伯阿姨們雖然大多已是退休的年紀，跟著老師一步步操作，也能把最近家人出遊、社區成果展的照片精彩呈現，還有阿公現場練習拍照，透過地點傳達、人物、及景物特寫等組合，讓這次的手機剪輯課變為生活的美好紀錄。

瑞芳區公所社會人文課長林淑賢表示，這次參與課程的包括傑魚、東和、爪峰、龍潭、龍川等旗艦社區志工，平常社區活動都有留下不少照片記錄，期盼上完課後，學員們多多回家練習，以後有更多作品可以宣傳社區特色，以及瑞芳生活的繽紛趣事。