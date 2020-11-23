淡江大橋工程進度超前 立委要求定期報告
淡江大橋工程今年9月初完成主橋塔鋼管圍堰合龍後，目前正在施作基礎作業，進度超前，為整體工程的百分之9，明年2月會打入橋塔第一支基樁工程，預定在2024年目標完工，對此立委洪孟楷也要求交通部每半年要向國會定期報告進度，盡早打通淡水北海岸與八里的交通動脈。
淡江大橋是世界最大跨距單塔不對稱的斜張橋，正在進行施工的主橋塔高達211公尺，約70層樓高，最大跨距達450公尺。
立委洪孟楷表示，透過定期向國會報告，可以緊盯工程進度與品質，並且如期在2024年完工，並且在立法院公共工程委員會，要求橋梁使用年限最少要120年為標準。
另外公路總局西濱北區臨處長詹益祥表示，依照先前完成主橋塔鋼管圍堰後，目前進度超前，為整體工程的百分之9。
局長許鉦漳表示，由於今年夏天氣候相當良好，讓工程可以加速進行，而主橋塔圍堰後，明年2月將會打入橋塔第一支基樁工程。而局長也有信心能夠在2024年預定目標來完工，希望可以盡早打通淡水北海岸與八里的交通動脈。
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