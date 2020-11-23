北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

老鼠突現台北捷運車廂？北市警察局捷運警察隊指出，今早網路流傳一段捷運車廂地面凌亂，許多人逃跑留下後的鞋子、包包等雜物的影片，還宣稱是今年11月22日所發生，引發不少民眾恐慌，經捷警查證後，證實該影片為2018年舊聞，當時因車廂闖入1隻老鼠，導致乘客尖叫、奔跑，造成現場凌亂且多人受傷。

捷警指出，今早網路流傳的捷運車廂凌亂影片，並非今年所發生，而是2018年7月4日捷運淡水信義線，當時車廂內發現1隻老鼠，造成乘客尖叫、奔跑、踩踏，現場一片凌亂且多人受傷的舊聞。

捷警呼籲，對犯罪行為或危險事件應提高警覺，在捷運系統內遇到不明騷動，應先分辨清楚發生何事，切勿盲目奔跑踩踏以免傷及他人，若有發現任何可疑或不法情事，可按對講鈴就近向站務人員求助。