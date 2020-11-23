聽新聞
test
0:00 / 0:00
北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞
老鼠突現台北捷運車廂？北市警察局捷運警察隊指出，今早網路流傳一段捷運車廂地面凌亂，許多人逃跑留下後的鞋子、包包等雜物的影片，還宣稱是今年11月22日所發生，引發不少民眾恐慌，經捷警查證後，證實該影片為2018年舊聞，當時因車廂闖入1隻老鼠，導致乘客尖叫、奔跑，造成現場凌亂且多人受傷。
捷警指出，今早網路流傳的捷運車廂凌亂影片，並非今年所發生，而是2018年7月4日捷運淡水信義線，當時車廂內發現1隻老鼠，造成乘客尖叫、奔跑、踩踏，現場一片凌亂且多人受傷的舊聞。
捷警呼籲，對犯罪行為或危險事件應提高警覺，在捷運系統內遇到不明騷動，應先分辨清楚發生何事，切勿盲目奔跑踩踏以免傷及他人，若有發現任何可疑或不法情事，可按對講鈴就近向站務人員求助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言