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北市公布死亡交通事故 年輕機車肇事死亡數最多

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交大指出，機車死亡事故占整體交通事故52％，顯示機車用路安全問題仍為嚴峻課題。圖／北市交大提供
北市交大指出，機車死亡事故占整體交通事故52％，顯示機車用路安全問題仍為嚴峻課題。圖／北市交大提供

北市通大隊統計今年至11月22日止，發生55件死亡交通事故，在六都中為交通事故每10萬人口死亡人數最低，然而，機車死亡事故有28件，占整體事故52％，為比例最高，年齡層以18至25歲年輕機車族死亡人數最多，顯示機車用路安全問題仍為嚴峻課題。

根據交通部公路總局統計，2019年北市自行考取機車駕照後1年內違規率為8％，但先經訓練課程再考機車駕照者，違規率僅2.3％。

另外，交大統計自行考取機車駕照者，1年內發生事故率高達18.4％，但經訓練課程再考機車駕照者，1年內事故率降低為9.1％，顯示年輕機車騎士若能掌握交通安全知識、騎乘技巧及防禦駕駛觀念，確實能明顯減少交通違規及降低肇事率。

交大指出，年輕交通族群交通事故死亡人數，占整體死亡人數約24％，其主要肇事原因主要分為「未注意車前狀況」、「超速失控」、「駕駛失控、疏忽、操作不當」，且普遍皆有行駛速度偏快情況，加上不熟悉路況、駕駛騎乘技術不純熟及對道路複雜人車環境缺危機意識，導致事故率偏高。

另外，針對共享機車造成的交通事故，今年1至7月共有677件，其中18至25歲肇事駕駛人占423件（占整體62%）最高，顯示年輕騎士高事故率問題。

交大表示，北市警察局除加強取締無照違規騎乘機車外，同事呼籲家長若為迎接18歲的孩子，要騎機車前所準備最好的禮物，就是鼓勵先參加安全駕駛教育訓練課程。

北市交大指出，機車死亡事故占整體交通事故52％，顯示機車用路安全問題仍為嚴峻課題。圖／北市交大提供
北市交大指出，機車死亡事故占整體交通事故52％，顯示機車用路安全問題仍為嚴峻課題。圖／北市交大提供

事故 駕照 北市

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