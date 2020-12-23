創新防疫備戰疫情 臺北市防疫大事紀一次看

新冠肺炎今年元月爆發後，全球疫情至今嚴峻，臺北市政府面對防疫工作，除了推出不少創新防疫措施，包括防疫計程車、酷課雲遠端教學，防疫旅館等，為因應瞬息萬變的疫情，會把每日疫情數據匯整於雲端供首長透過平板電腦隨時關注疫情變化，以利提前部署，隨時防堵防疫缺口。

透過平板電腦上的疫情資訊，市府首長可以隨時監控防疫旅館、各個醫院負壓隔離病床數量、居家隔離人數變化，儲備口罩數量等數據，必要時隨時做資源、人力調配，從一台平板上，看到臺北市防疫工作的全貌。

面對後疫情時代的振興經濟，臺北市也有一套完整做法。包括對新創補助，協助企業渡過難關，不只是「止血、輸血」 最重要是協助轉型，而非回到原點。對於國際觀光客進不來，北市推出12條秘境，吸引國旅遊客來臺北市消費，例如陽明山藍寶石泉、推動「無圍牆博物館」；夜市攤販也有一套精進計畫，包括招牌納管、街道整理，等國際觀光客回來時，將發現臺北的夜市已改頭換面。

17年前臺北市歷經SARS，因疫情很快過去，防疫工作來不及制度化，但這次新冠肺炎，臺北市已能建置完善的SOP，未來若社區感染爆發，該要做什麼事或封街、封城，都有一套標準，甚至其他傳染病發生，全都適用。臺灣的疫情相對趨緩，但未來邊境終究開放，對於10個確診，或50個、1000個確診，北市隨時都做好準備，不會因為疫情趨緩就鬆懈下來。

臺北市居家檢疫人數

▌延伸閱讀：臺北市防疫旅館相關FAQ

防疫旅館數量與入住人數

互動大事紀 ➔請點選月份

▌ 2020年1月

☑ 01.06 啟動醫院無預警感染管制查核

☑ 01.12 WHO將新病毒命名為2019新型冠狀病毒

☑ 01.21 國內出現首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確診個案

☑ 01.21 完成消毒人員機具整備工作，86位防疫消毒人員，動力式噴霧機84臺，手壓式噴霧機55臺投入防疫消毒

☑ 01.22 臺北市疫情應變指揮系統提升至府層級，並召開「因應2019新型冠狀病毒疫情小組會議」

☑ 01.24 臺北捷運第一線人員值勤全面佩戴口罩及勤洗手

☑ 01.25 北市聯醫實施門禁管制謝絕所有探病訪客

☑ 01.26 開始執行居家檢疫者每日關懷作業

☑ 01.27 柯文哲市長通令第一線工作人員全面佩戴口罩

☑ 01.28 啟動國中小校園防疫工作

☑ 01.31 要求全市夜市、地下街、公有市場等第一線工作人員應戴口罩並落實健康管理

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▌ 2020年2月

☑ 02.01 區公所里幹事開始為居家檢疫者送餐

☑ 02.03 訂定居家檢疫關懷標準作業程序

☑ 02.03 釋出戰備外科口罩20萬片解決防疫作戰前線團隊燃眉之急

☑ 02.03 啟動長期照護機構無預警感染管制查核

☑ 02.06 口罩實名制上路

☑ 02.07 甲級清運業者開始收運居家隔離及居家檢疫者排出之廢棄物，執行臺北燈節展區、「鑽石公主號」旅客活動之18處觀光景點環境消毒工作

☑ 02.07 啟動227所學校環境消毒作業

☑ 02.12 啟動安心服務諮詢專線，提供民眾關懷、諮詢及諮商等心理衛生服務，並發佈新聞稿

☑ 02.14 率全國之先首次公布居家檢疫者失聯者姓名

☑ 02.17 設立紓困專線，回復民眾相關減租、延稅、優息、振興等問題

☑ 02.19 千名防災士投入防疫工作

☑ 02.20 完成轄管之公有零售市場、批發市場、攤販集中場、地下街、公有超市等場域消毒工作。

☑ 02.21 全市十二區健康服務中心全數加入口罩實名制販售

☑ 02.21 全臺首家防疫旅館上線

☑ 02.21 全市高中（含）以下學校及公立幼兒園等227所學校開學前環境消毒

☑ 02.24 指定中度以上急救責任醫院為本市居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者之通訊診療指定醫院

☑ 02.24 推出20個「超前部署」方案，以因應下階段防疫

☑ 02.25 柯文哲市長巡視學校開學日防疫整備工作

☑ 02.26 北市府自辦大型活動防疫措施比照中央規定

☑ 02.26 召募北市志工及完成媒合排班解決藥局實名制口罩人力短缺問題，至4月底計193位志工、4,652人次，共協助142家藥局秩序維護

☑ 02.27 臺北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心開設，由柯文哲市長擔任指揮官

☑ 02.29 捷運臺北車站試辦增設紅外線熱顯像儀

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▌ 2020年3月

☑ 03.01 實施移工檢疫處所審查及檢疫移工關懷訪視

☑ 03.02 啟動4項企業融資紓困措施，協助企業因應資金周轉需求，紓困期間為期6個月

☑ 03.02 強化防疫，全市垃圾車廣播，宣導民眾倒垃圾應保持社交距離及戴口罩，垃圾清運車輛全面消毒，值勤人員配戴口罩、橡膠手套及護目鏡，減少病毒傳播風險

☑ 03.03 兒童新樂園入園全面量測體溫

☑ 03.05 開始發放居家檢疫民眾防疫關懷包

☑ 03.05 全市中小學校啟動酷課雲線上教學演練

☑ 03.06 提供旅館防疫手冊予北市旅館業者使用

☑ 03.06 配合防疫旅館成立，委託甲級廢棄物清運業者開始清運防疫旅館檢疫者廢棄物

☑ 03.06 北市聯醫設置醫療院所門禁管制及戶外慢箋領藥，減少慢性病患領藥感染風險

☑ 03.11 首創警消醫護加油棧，提供防疫期間警消醫護人員休息住宿空間

☑ 03.12 首創結合防災士，針對本市報備在案的8,221處管委會，進行社區防疫的宣導工作。3月12日在內湖舉辦第1場次，至3月23日共辦理85場次，共計有3,379人出席，580人次的防災士參與協助

☑ 03.19 全市社區關懷據點、長青學苑、老人服務中心課程、共餐及親子館延長停辦至6月底

☑ 03.20 全市運動中心、公園泳池及運動場館實施實名制

☑ 03.20 社區健康篩檢活動停辦

☑ 03.23 開放民眾線上申請居家檢疫、隔離補償金

☑ 03.23 設置安心檢疫所，提供經濟弱勢、無法在家中居家檢疫或旅館拒收之民眾

☑ 03.25 因應居家隔離居家檢疫者人數增加，開始配發居家隔離、居家檢疫者每人4只25公升專用垃圾袋

☑ 03.25 針對企業、商家及市民加碼擴大紓困措施

☑ 03.26 提供里長、里幹事及防災士「防疫工具包」

☑ 03.27 成立消毒防疫大隊，每週執行9大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）共165處之環境消毒，並委託乙級廢棄物清運業者開始收集居家隔離及居家檢疫者排出之廢棄物，強化全市防疫能量

☑ 03.29 率先推出防疫計程車，協助居家檢疫或隔離者無發燒及呼吸道症狀者就醫

☑ 03.30 各行政區成立居家檢疫機動訪查小組

☑ 03.31 針對藝文界推出「紓困三二一」方案，包括「三放寬」-藝文補助放寬、營運彈性放寬、活動形式放寬；「二優惠減免」-門票收入優惠、規費減免；「一窗口」-行政協助單一窗口

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▌ 2020年4月

☑ 04.01 各行政區成立居家檢疫關懷小組

☑ 04.02 扼止違規亂丟口罩，違者加重罰鍰3,600元，再犯者最重處6,000元罰鍰

☑ 04.04 旅客搭乘捷運強制戴口罩，未戴口罩經勸導不聽者，最高可罰新台幣一萬五千元並拒絕運送

☑ 04.06 啟用「關懷檢疫所」，提供違規趴趴走、居檢有困難者使用

☑ 04.06 推出「臺北市千人防疫就業方案」，協助失業者投入防疫工作

☑ 04.06 提供社區防疫標準作業予本市報備在案的8,221處社區管委會

☑ 04.08 北市府增加臨時市民服務櫃臺及窗口，並規定洽公市民入府一律佩戴口罩

☑ 04.08 全市垃圾限時收受點加強防疫及入內民眾實名登記

☑ 04.10 針對企業、商家及市民之短期紓困措施再加碼

☑ 04.10 部份藝文場館自4月13日起至4月30日止調整為平日暫停開放，例假日及國定假日正常開放

☑ 04.11 6區健康服務中心為試辦場域設置實名制口罩自動販賣系統，協助實名制口罩販售作業

☑ 04.13 配合中央「安心即時上工計畫」，推出千人防疫就業方案2.0

☑ 04.13 即日起執行國際航線入境廢棄物與一般垃圾分流，入境航空器廢棄物委由甲級廢棄物清運業者收運

☑ 04.14 推出公車紓困方案，營業車輛每月補助8千元

☑ 04.20 配合「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」，每人每月加發1,500元補助

☑ 04.22 完成全市67家產後護理之家防疫實地演練

☑ 04.28 完成20家一般護理之家防疫實地演練

☑ 04.29 首創臺北考區國中教育會考贈送考生多功能防疫隔板（結合墊板及尺規使用）

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▌ 2020年5月

☑ 05.04 擴大減租及延租措施適用對象至承租北市國宅及社會住宅受疫情影響失業、減班休息者等

☑ 05.06 指定牙醫診所提供居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者之通訊診療指定醫院

☑ 05.07 率先提供北市企業申請減班休息 E化服務

☑ 05.07 全市照護機構開放實名制預約探視

☑ 05.07 「臺北捷運 GO」 APP首創即時告知北捷車廂擁擠度功能

☑ 05.11 釋出3000份海外留學生關懷包，提供北市尚未歸國的海外留學生家屬申請

☑ 05.11 配合中央規定，推動疫情解封計畫

☑ 05.15 擴大整合21家便利支付、美食平台及外送平台運用多元服務

☑ 05.16 6區健康服務中心以智慧行動模組(POS機)執行實名制口罩販售服務

☑ 05.18 補助復康巴士每車每月1萬元，協助臺北市復康巴士業者度過難關

☑ 05.18 首波解封，15類場館啟動疫情解封措施（北市公有場館仍維持實名制入場）

☑ 05.20 開辦「臺北市嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離/檢疫個案就醫接送服務計畫」

☑ 05.21 北市酒店舞廳首波14家復業，並全面配合落實防疫實名制APP

☑ 05.22 訂定各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理畢業典禮及畢業旅行防疫指引

☑ 05.22 北市訂定各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理畢業典禮及畢業旅行防疫指引

☑ 05.22 成立「台北市跨境電商服務中心」，幫助企業佈局全球，貨賣國際!

☑ 05.25 恢復辦理北市社區健康篩檢活動

☑ 05.25 臺北市藝文展演場地場租減免補貼票房，鼓勵表演團隊重回舞台，振興本市藝文產業

☑ 05.29 臺北市藝文振興活動首波啟動 「2020廣場藝術節」邀演全臺21組表演團隊 為疫後新生活揭幕

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▌ 2020年6月

☑ 06.07 提供6個月申請各機關學校自營場地之使用費優惠

☑ 06.07 北市體育場館取消人數限制，提倡防疫新生活、運動新準則

☑ 06.07 防疫新生活，全市人潮聚集之捷運站、公車站、交通轉運站、夜市、商圈、防疫旅館週邊環境持續防疫消毒，降低病毒傳播風險

☑ 06.08 「2020臺北市線上經貿拓銷團」 幫助企業在疫情期間拓展多國商機

☑ 06.10 推出「台北GO了沒?」安心旅遊專案，推場館銅板價吸引旅客

☑ 06.24 公布第二波振興加碼方案，針對台北市高中職學生持學生證上網登錄振興券推出加碼回饋

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▌ 2020年7月

☑ 07.01 推出加碼振興券，振興券綁定敬老卡「花3千補3千」

☑ 07.06 舉辦「疫後經濟轉型論壇」

☑ 07.15 推出「來臺北一起GO」，振興受疫情衝擊的產業

☑ 07.15 北捷車站、纜車、小巨蛋及兒童 新樂園等配合使用振興劵消費

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▌ 2020年8月

☑ 08.06 北市聯醫防疫升級，全面實施實名制及門禁管制

☑ 08.11 推出「後疫情時代臺北市產業政策白皮書」協助產業轉型

☑ 08.13 舉辦「智慧城市首長高峰會線上論壇」，向國際展現臺北市VR與AR的技術實力

☑ 08.15 實名制口罩自動販賣系統試辦結束，12區健康服務中心全面以智慧行動模組（POS機）協助實名制口罩販售服務

☑ 08.18 推出安心旅宿、防疫旅館，台北市住宿不混居

☑ 08.20 舉辦「2020年智慧教育後疫情論壇」，推動智慧校園系統再升級

☑ 08.21 台北外宿節啟動，協助振興國旅市場

☑ 08.24 臺北小巨蛋萬人演唱會躍上國際，讓世界見證台灣的防疫成效

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▌ 2020年9月

☑ 09.03 舉辦「臺北後疫時代藝文產業論壇」，探討城市藝文產業定位及轉型策略

☑ 09.04 臺北市長柯文哲與布拉格姊妹市長賀吉普發表聯合聲明，加強防疫交流合作

☑ 09.11 辦理「掌握薪機 職來運轉」中型徵才就業博覽會，協助參與千人防疫就業方案人員轉職就業

☑ 09.22 嚴堵防疫破口，日租套房收居檢者將開罰

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▌ 2020年10月

☑ 10.06 辦理「千人防疫工作人員專案徵才活動」就業博覽會，協助於市府工作之千人防疫就業方案人員轉職就業

☑ 10.21 提供2020年9至12月市有不動產租金延租及減租措施

☑ 10.22 公布自2020年12月起娛樂稅減半課徵7個月

☑ 10.29 舉辦「後疫情時代數位轉型＆服務創新論壇」，期透過強化數位基礎建設與推動創意之智慧服務，激發臺北城市轉變的力量

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▌ 2020年11月

☑ 11.04 辦理「千人防疫工作人員專案徵才活動」就業博覽會，協助於捷運公司工作之千人防疫就業方案人員轉職就業

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▌ 2020年12月

☑ 12.01 配合中央秋冬防疫專案，規定民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」8大類場所應佩戴口罩

☑ 12.01 秋冬防疫專案，全市人潮聚集交通場站，捷運站，每週2次週邊環境消毒

☑ 12.17 落實防疫，垃圾車廣播宣導民眾排出垃圾保持社交距離及戴口罩

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